I vantaggi dell'AI nel settore sanitario

Secondo la School of Public Health di Harvard, anche se impiegata da pochissimi giorni, l'AI quando esegue una diagnosi riesce a ridurre i costi di trattamento fino al 50% e ne migliora i risultati in termini di salute del 40%.

Un esempio di caso d'uso è l'Università delle Hawaii, un cui team di ricerca ha scoperto che l'implementazione della tecnologia AI di deep learning è in grado di migliorare la previsione dei rischi per il cancro al seno. Sono chiaramente necessarie ulteriori ricerche, ma il capo ricercatore ha sottolineato che un algoritmo di AI può essere addestrato su un set di immagini molto più ampio di quello di un radiologo, fino a un milione o più di immagini radiologiche. Inoltre, l'algoritmo può essere replicato a costo zero, ad eccezione dell'hardware.

Un gruppo IT ha sviluppato un algoritmo di apprendimento automatico (ML) per stabilire quando è necessario l'intervento dell'uomo. In alcune situazioni, come nel caso dell'identificazione della cardiomegalia nelle radiografie al torace, è stato scoperto che il modello ibrido uomo-AI è quello che produce i migliori risultati.

In un altro studio pubblicato è stato scoperto che l'AI è stata in grado di riconoscere il cancro della pelle addirittura meglio di medici esperti. Ricercatori statunitensi, tedeschi e francesi hanno utilizzato il deep learning su oltre 100.000 immagini per individuare il cancro della pelle. Mettendo a confronto i risultati dell'AI con quelli di 58 dermatologi internazionali, è stato dimostrato che l'AI ha obiettivamente fatto meglio.