Cos'è il riconoscimento vocale?

Un ampio numero di settori sta attualmente utilizzando diverse applicazioni di tecnologia vocale, aiutando aziende e consumatori a risparmiare tempo e addirittura salvare vite. Alcuni esempi includono:

Automotive: i programmi di riconoscimento vocale migliorano la sicurezza del conducente abilitando sistemi di navigazione e funzionalità di ricerca nelle autoradio ad attivazione vocale.

Tecnologia: gli agenti virtuali sono sempre più integrati nella nostra vita quotidiana, in particolare nei nostri dispositivi mobili. Usiamo i comandi vocali per accedervi attraverso i nostri smartphone, come attraverso Google Assistant o Siri di Apple, per attività come la ricerca vocale, o attraverso i nostri altoparlanti, tramite Alexa di Amazon o Cortana di Microsoft, per riprodurre musica. Tali dispositivi continueranno ad integrarsi nei prodotti di uso quotidiano, alimentando il movimento "IoT (Internet of Things)".

Assistenza sanitaria: medici e infermieri utilizzano applicazioni di dettatura per acquisire e registrare le diagnosi dei pazienti e le note di trattamento.

Vendite: la tecnologia di riconoscimento vocale dispone di un paio di applicazioni per le vendite. Può aiutare un call center a trascrivere migliaia di telefonate tra clienti e agenti per identificare i motivi e i problemi comuni delle chiamate. I chatbot AI possono anche parlare con le persone tramite una pagina web, rispondendo a domande comuni e risolvendo richieste di base senza dover aspettare che un agente del contact center sia disponibile. In entrambi i casi, i sistemi di riconoscimento vocale aiutano a ridurre il tempo necessario per la risoluzione dei problemi dei consumatori.

Sicurezza: con l'aumento dell'integrazione della tecnologia nella nostra vita quotidiana, i protocolli di sicurezza rappresentano una priorità crescente. L'autenticazione basata sulla voce aggiunge un valido livello di sicurezza.