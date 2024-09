Che cos'è l'automazione?

L'intelligenza artificiale per le operazioni IT (AIOps) utilizza l'AI per migliorare e automatizzare la gestione dei servizi e delle operazioni IT. Integrando strumenti operativi IT manuali separati in un'unica piattaforma operativa IT intelligente e automatizzata, AIOps offre visibilità e contesto end-to-end. I team operativi utilizzano questa visibilità per rispondere più rapidamente, anche in modo proattivo, agli eventi che, se lasciati invariati, potrebbero causare rallentamenti e interruzioni.