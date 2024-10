Cos'è l'automazione del cloud?

Gli strumenti di automazione del cloud funzionano su ambienti virtuali e possono essere utilizzati in cloud pubblici e privati, nonché in ambienti ibridi e multicloud. In effetti, l'automazione viene spesso utilizzata per standardizzare processi e politiche in ambienti IT complessi.

L'automazione del cloud svolge un ruolo importante nel consentire alle organizzazioni di sfruttare maggiormente i vantaggi del cloud computing, come la possibilità di utilizzare le risorse cloud su richiesta. È anche una componente essenziale per workflow DevOps efficienti.

Come molti altri strumenti di automazione, le soluzioni di automazione cloud generalmente automatizzano le attività troppo inefficienti o complesse per essere eseguite manualmente. In termini di cloud, ciò include attività come il provisioning delle risorse per l'implementazione e gli aggiornamenti dei workload, la configurazione di macchine virtuali (VM), il monitoraggio delle prestazioni e altro ancora.