Generalmente, la sessione si concentra sulla creazione di un flusso di integrazione automatizzato. Una demo tipica si svolge come segue:



- Inizieremo con un tour di App Connect e di alcune delle sue funzionalità, come la vista Designer Dashboard, l'opzione "Flusso generato dall'AI" per i nuovi flussi di integrazione e la pagina del catalogo con i connettori predefiniti pronti all'uso. Avrai anche una panoramica su dove cercare altri community connector, il Connector Development Kit, la pagina Modelli e i log in cui vengono registrati tutti i flussi di informazioni sugli eventi.

- Successivamente, creeremo un flusso automatizzato. Ad esempio, potremmo creare un flusso che verificherà la presenza di nuovi lead in Salesforce ogni giorno a un'ora prestabilita e creerà un'attività in Asana, quindi invierà una notifica al rispettivo team in Slack. Illustreremo come creare il flusso di esempio e vedremo come questo flusso può essere adattato per eseguire varie attività e modellato sulle proprie esigenze specifiche.

- Infine, implementeremo e testeremo il flusso creato.