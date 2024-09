Il cloud-native è un approccio alla creazione di applicazioni che utilizzano tecnologie fondamentali di cloud computing. Le piattaforme cloud consentono lo sviluppo, l'implementazione, la gestione e le prestazioni delle applicazioni in modo coerente e ottimale in ambienti pubblici, privati e multicloud.

Oggi, le applicazioni cloud-native sono, in genere:

Costruite utilizzando i microservizi : componenti liberamente accoppiati e indipendenti che dispongono di uno stack autonomo e comunicano tra di loro tramite API REST, streaming di eventi o broker di messaggi.





: componenti liberamente accoppiati e indipendenti che dispongono di uno stack autonomo e comunicano tra di loro tramite API REST, streaming di eventi o broker di messaggi. Distribuite in container : unità di codice eseguibili contenenti tutto il codice, i tempi di esecuzione e le dipendenze del sistema operativo necessarie per eseguire l'applicazione. Per molte organizzazioni, i container sono sinonimi di container Docker, ma sono disponibili altre tipologie.





: unità di codice eseguibili contenenti tutto il codice, i tempi di esecuzione e le dipendenze del sistema operativo necessarie per eseguire l'applicazione. Per molte organizzazioni, i container sono sinonimi di container Docker, ma sono disponibili altre tipologie. Operato (su larga scala) utilizzando Kubernetes: una piattaforma di orchestrazione dei contenitori open source per pianificare e automatizzare la distribuzione, la gestione e la scalabilità delle applicazioni containerizzate.

In molti modi, lo sviluppo cloud-native e quello DevOps sono fatti l'uno per l'altro. Ad esempio, lo sviluppo e l'aggiornamento dei microservizi, ovvero la distribuzione iterativa di piccole unità di codice a una piccola base di codice, sono perfetti per i cicli di rilascio e gestione rapidi di DevOps. Gestire la complessità di un'architettura di microservizi senza l'implementazione e le operazioni di DevOps sarebbe difficile.



Un recente sondaggio condotto da IBM tra sviluppatori e dirigenti IT ha rilevato che il 78% degli attuali utenti di microservizi prevede di aumentare il tempo, i costi e gli sforzi investiti nell'architettura, e il 56% delle persone che ancora non sono utenti probabilmente adotterà questi microservizi nei prossimi due anni.

Creando pacchetti e correggendo in modo permanente tutte le dipendenze del sistema operativo, i container consentono cicli rapidi di CI/CD e distribuzione, poiché tutte le integrazioni, i test e la distribuzione avvengono nello stesso ambiente. L'orchestrazione Kubernetes esegue le stesse attività di configurazione continua per le applicazioni containerizzate che Ansible, Puppet e Chef eseguono per le applicazioni non containerizzate.

La maggior parte dei principali provider di cloud computing tra cui AWS, Google, Microsoft Azure e IBM® Cloud, offrono una qualche tipologia di soluzione gestita di pipeline DevOps.