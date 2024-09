Cos'è BizDevOps?

Per implementare BizDevOps all'interno di un'organizzazione, la collaborazione deve iniziare subito, all'inizio della fase di pianificazione. L'allineamento di una strategia aziendale chiaramente definita con l'input del team di sviluppo porta alla creazione di una roadmap dettagliata per lo sviluppo di software e applicazioni. Grazie a una collaborazione precoce, il valore del business viene definito come prioritario, offrendo ai team IT il tempo necessario per sviluppare le funzioni di prodotto che soddisfano le esigenze degli utenti e dell'azienda.

I team di sviluppo sfruttano l'integrazione continua e la distribuzione continua per velocizzare la distribuzione del software. L'integrazione continua è il processo in cui gli sviluppatori integrano frequentemente il codice in una base durante il processo di sviluppo per i test automatizzati. L'integrazione continua è fondamentale per velocizzare la distribuzione del software; consente ai team di sviluppo di utilizzare l'automazione per testare continuamente il nuovo codice per il controllo qualità, riducendo le variabili e gli errori imprevisti al termine del ciclo di vita dello sviluppo software. La distribuzione continua consente ai team di sviluppo di implementare rapidamente le modifiche, correggere i bug e apportare gli aggiornamenti necessari, comprese nuove funzionalità e configurazioni. I test e l'implementazione automatizzati velocizzano l'aggiornamento dei prodotti, riducono il tempo di inattività e massimizzano l'esperienza utente.

Una volta lanciato un prodotto, l'analytics in tempo reale aiuta i team BizDevOps a monitorare le prestazioni e ad analizzare se gli obiettivi vengono raggiunti. Grazie al monitoraggio costante, i team possono adattarsi rapidamente in base all'analytics dei dati e al feedback sui prodotti.