La trasformazione digitale adotta un approccio basato sui clienti e che dà la priorità al digitale a tutti gli aspetti di un'attività di business, dai suoi modelli di business alle esperienze dei clienti e ai processi e alle operazioni. Utilizza Ai, automazione, cloud ibrido e altre tecnologie digitali per sfruttare i dati e promuovere dei flussi di lavoro intelligenti, un processo decisionale più rapido e intelligente e una risposta in tempo reale alle perturbazioni del mercato. In ultima analisi, cambia le aspettative dei clienti e crea nuove opportunità di business.

Sebbene molte organizzazioni abbiano intrapreso una trasformazione digitale in risposta a una singola minaccia della concorrenza o a un cambiamento del mercato, non si è mai trattato di una soluzione unica. Secondo MIT Sloan Management Review (link esterno a ibm.com), "Il modo giusto di pensare alla trasformazione digitale è adattarsi continuamente a un ambiente in costante mutamento." L'obiettivo è quello di sviluppare una base tecnica e operativa, evolversi e rispondere nel miglior modo possibile agli eventi locali o globali, alle condizioni di mercato e alle aspettative dei clienti imprevedibili e in continua evoluzione.

Inoltre, è importante sottolineare che sebbene la trasformazione digitale è qualcosa che le aziende intraprendono, i risultati vanno ben oltre l'attività di business. Per usare le parole di un esperto presso Red Hat®, "Condurre una vita migliore grazie al software - ecco ciò che rappresenta la trasformazione digitale "(link esterno a ibm.com). Come vi sembra questa definizione?" È una definizione solida, in particolare se pensiamo che "vivere meglio" include il lavorare e giocare in un mondo che promette nuove opportunità, più convenienza e una maggiore resilienza al cambiamento.

La trasformazione digitale rappresenta il motivo per cui molte aree del business e della vita sono profondamente diverse da quelle di 20 anni fa. È anche il motivo per cui ora viviamo nell'era digitale, in una misura o nell'altra.