Ripristino e correzione: una volta contenuto un incidente, il SOC elimina la minaccia, quindi entra in azione per ripristinare le risorse interessate allo stato precedente all'incidente (ad esempio cancellando, ripristinando e ricollegando dischi, dispositivi utente e altri endpoint, ripristinando il traffico di rete o riavviando applicazioni e processi). In caso di violazione dei dati o di attacco ransomware, il ripristino potrebbe comportare anche il passaggio ai sistemi di backup e la reimpostazione delle password e delle credenziali di autenticazione.

Post-mortem e perfezionamento: per evitare che l'incidente si ripeta, il SOC utilizza le nuove informazioni ottenute per affrontare meglio le vulnerabilità, aggiornare i processi e le politiche, scegliere nuovi strumenti di cybersecurity o rivedere il piano di risposta agli incidenti. A un livello superiore, il team SOC può anche determinare se l'incidente rivela una tendenza di cybersecurity nuova o in evoluzione per la quale il team deve prepararsi.

Gestione della conformità: è compito del SOC garantire che tutte le applicazioni, i sistemi, gli strumenti e i processi di sicurezza siano conformi alle normative sulla privacy dei dati, come il GDPR (Global Data Protection Regulation), il CCPA (California Consumer Privacy Act), il PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) e l'HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act). A seguito di un incidente, il SOC si assicura che gli utenti, le autorità di regolamentazione, le forze dell'ordine e altre parti siano notificate in conformità con le normative, e che i dati richiesti sull'incidente siano conservati per le prove e l'audit.