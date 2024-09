1989: il primo attacco ransomware documentato, noto come AIDS Trojan o "attacco P.C. Cyborg", viene distribuito tramite floppy disk. Nasconde le directory dei file sul computer della vittima e chiede 189 dollari per rivelarle. Poiché, però, criptava i nomi dei file invece dei file stessi, è stato facile per gli utenti annullare il danno senza pagare un riscatto.

1996: Analizzando i difetti del virus Trojan AIDS, gli scienziati informatici Adam L. Young e Moti Yung mettono in guardia da future forme di malware. Hanno affermato che il futuro malware potrebbe utilizzare una crittografia a chiave pubblica più sofisticata per tenere in ostaggio dati sensibili.

2005: dopo relativamente pochi attacchi ransomware nei primi anni 2000, inizia un aumento delle infezioni, concentrato in Russia e in Europa orientale. Appaiono le prime varianti per utilizzare la cifratura asimmetrica. Poiché i nuovi ransomware offrono metodi più efficaci per estorcere denaro, sempre più criminali informatici iniziano a diffondere ransomware in tutto il mondo.

2009: l’introduzione della criptovaluta, in particolare del Bitcoin, offre ai criminali informatici un modo per ricevere pagamenti di riscatto non tracciabili, determinando una successiva ondata di attività ransomware.

2013: l'era moderna del ransomware inizia con CryptoLocker, che inaugura l'attuale ondata di attacchi ransomware altamente sofisticati basati sulla crittografia che sollecitano il pagamento in criptovaluta.

2015: la variante ransomware Tox introduce il modello ransomware-as-a-service (RaaS).

2017: appare WannaCry, il primo criptoworm autoreplicante ampiamente utilizzato.

2018: Ryuk ha reso popolare la "caccia grossa" ai ransomware.

2019: gli attacchi ransomware a doppia e tripla estorsione iniziano ad aumentare. Quasi tutti gli incidenti di ransomware a cui il team IBM Security X-Force Incident Reponse ha risposto dal 2019 comportavano una doppia estorsione.

2022: il thread hijacking, in cui i criminali informatici si inseriscono nelle conversazioni online degli obiettivi, emerge come un importante vettore di ransomware.