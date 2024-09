Cos'è il monitoraggio della rete?

Per "monitoraggio reti" si intende l'utilizzo di un software apposito per controllare l'integrità e l'affidabilità di una rete di computer. I sistemi di monitoraggio delle prestazioni di rete (NPM) generano di solito delle mappe topologiche e una serie di informazioni fruibili, sulla base dei dati prestazionali che raccolgono e analizzano. Come risultato di questa mappatura, i team IT acquisiscono una vista esaustiva sui componenti di rete, sul monitoraggio delle prestazioni applicative e sull'infrastruttura IT correlata,. Ciò consente loro di tenere sotto controllo lo stato generale della rete, individuare eventuali segnali di allarme e ottimizzare il flusso dati.

Che le risorse di rete siano locali, in un data center, in hosting presso un provider di servizi cloud o facciano parte di un ecosistema ibrido, un sistema di monitoraggio verifica la presenza di dispositivi difettosi e di risorse in sovraccarico. Ad esempio, potrebbe rilevare CPU sovraccariche sui server, tassi di errore elevati su switch e router o picchi improvvisi nel traffico di rete. Una caratteristica fondamentale del software NPM è quella di avvisare gli amministratori di rete quando viene individuato un problema di prestazioni.



I sistemi di monitoraggio reti raccolgono inoltre dati per analizzare il flusso di traffico e misurare prestazioni e disponibilità. Uno dei metodi impiegati per monitorare eventuali problemi di prestazioni e colli di bottiglia consiste nell'impostazione di soglie specifiche. L'utente riceve quindi avvisi istantanei ogni volta che la soglia viene superata. Sebbene alcune soglie siano delle semplici soglie statiche, i moderni sistemi NPM sfruttano l'apprendimento automatico (ML) per determinare le performance ordinarie per tutte le metriche di una data rete, in base al momento della giornata e al giorno della settimana. I sistemi NPM con baseline ML hanno il pregio di generare avvisi solitamente più fruibili.

Spesso le organizzazioni effettuano il monitoraggio di rete tramite centro operativo (NOC), che monitora i dispositivi collegati e le connessioni tra tutte le dipendenze senza che gli utenti finali sappiano del suo funzionamento "dietro le quinte".