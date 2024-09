Il metodo di instradamento di una richiesta a un server specifico è definito da un algoritmo di bilanciamento del carico. Gli algoritmi di bilanciamento del carico offrono diverse capacità e vantaggi per soddisfare diversi casi d'uso.

Round robin

Questo algoritmo utilizza il sistema dei nomi di dominio (DNS) per assegnare sequenzialmente le richieste a ciascun server in una rotazione continua. È il metodo di bilanciamento del carico più semplice, poiché utilizza solo il nome di ciascun server per determinare quale riceverà la prossima richiesta in arrivo.

Round robin di peso maggiore

Oltre al nome DNS, a ciascun server in questo algoritmo viene assegnato anche un "peso". Il peso determina quali server devono avere priorità rispetto ad altri per gestire le richieste in arrivo. Un amministratore decide come ciascun server sarà ponderato in base alla sua capacità e alle esigenze della rete.

Hash IP

In questo algoritmo, un calcolo semplifica (o trasforma in hash) l'indirizzo IP della richiesta in ingresso in un valore più piccolo, la chiave di hash. Questa chiave di hash univoca (che rappresenta l'indirizzo IP dell'utente) viene quindi utilizzata come base per decidere come instradare la richiesta a un server specifico.

Minimo di connessioni

Come indica il nome, questo algoritmo assegna priorità al server con il minor numero di connessioni attive quando si riceve una nuova richiesta del client. Questo metodo aiuta a prevenire il sovraccarico dei server con le connessioni e a mantenere sempre un carico coerente tra i server.

Minor tempo di risposta

Questo algoritmo combina il metodo di connessione minimo con il tempo medio di risposta del server più breve. Vengono valutati sia il numero di connessioni che il tempo necessario a un server per eseguire le richieste e inviare una risposta. Il server più veloce con il minor numero di connessioni attive riceverà la richiesta in ingresso.