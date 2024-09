Cos'è il cloud computing?

Un hybrid cloud è esattamente quello che sembra: una combinazione di cloud pubblico, cloud privato e ambienti on-premise. In particolare (e idealmente), un hybrid cloud collega una combinazione di questi tre ambienti in un'unica infrastruttura flessibile per l'esecuzione di applicazioni e workload dell'organizzazione.

Inizialmente, le organizzazioni si sono rivolte a modelli di cloud computing ibrido principalmente per migrare porzioni dei propri dati on-premise sull'infrastruttura cloud privata e quindi connettere tale infrastruttura all’infrastruttura cloud pubblica in hosting off-premise dai fornitori cloud. Questo processo è stato eseguito attraverso una soluzione hybrid cloud sotto forma di pacchetto come Red Hat OpenShift o strumenti di gestione middleware e IT per creare un "unico pannello di controllo". I team e gli amministratori si affidano a questa dashboard unificata per visualizzare applicazioni, reti e sistemi.

Oggi l'architettura di hybrid cloud è andata oltre la connettività fisica e la migrazione al cloud per offrire un ambiente flessibile, sicuro ed economico che supporta la portabilità e la distribuzione automatizzata dei workload in più ambienti. Questa funzione consente all'organizzazione di raggiungere i propri obiettivi tecnici e di business in modo più efficace e conveniente rispetto al solo cloud pubblico o privato. Ad esempio, un ambiente di cloud ibrido è ideale per i DevOps e altri team per sviluppare e testare applicazioni web. Ciò consente alle organizzazioni di evitare l'acquisto e l'espansione dell'hardware fisico on-premise necessario per eseguire i test delle applicazioni, offrendo un time to market più rapido. Una volta che un team ha sviluppato un'applicazione nel cloud pubblico, può spostarla in un ambiente di cloud privato in base alle esigenze aziendali o per ragioni di sicurezza.

Un cloud pubblico consente inoltre alle aziende di scalare rapidamente le risorse in risposta a picchi di traffico non pianificati senza influire sui workload del cloud privato, una funzione nota come cloud bursting. I canali di streaming come Amazon utilizzano il cloud bursting per supportare l'aumento del traffico di spettatori quando avviano nuovi spettacoli.

La maggior parte delle organizzazioni aziendali oggi si affida a un modello di hybrid cloud perché offre flessibilità, scalabilità e ottimizzazione dei costi superiori rispetto alle tradizionali configurazioni infrastrutturali on-premise. Secondo l'IBM Transformation Index: State of Cloud, oltre il 77% delle aziende e dei professionisti IT ha adottato un approccio all'hybrid cloud.

Per maggiori informazioni sulle differenze tra cloud pubblico, privato e hybrid cloud, dai un'occhiata a "Cloud pubblico vs cloud privato vs hybrid cloud: qual è la differenza?"

Guarda la serie di video sull'architettura hybrid cloud di IBM.