Che cos'è DevSecOps?

I due vantaggi principali di DevSecOps sono la velocità e la sicurezza. Di conseguenza, i team di sviluppo possono fornire codici migliore e più sicuri in modo più rapido ed economico.

"Lo scopo e l'intento di DevSecOps è quello di basarsi sulla mentalità secondo cui tutti sono responsabili della sicurezza, con l'obiettivo di distribuire in modo sicuro le decisioni in materia di sicurezza, in velocità e su scala, a coloro che detengono il più alto livello di contesto, senza sacrificare la sicurezza necessaria", afferma Shannon Lietz, co-autore del "DevSecOps Manifesto".

Distribuzione del software rapida ed economica



Quando il software viene sviluppato in un ambiente non DevSecOps, i problemi di sicurezza possono portare a enormi ritardi. La correzione del codice e dei problemi di sicurezza può richiedere tempo e denaro. La distribuzione rapida e sicura di DevSecOps consente di risparmiare tempo e diminuire i costi, riducendo al minimo la necessità di ripetere un processo per risolvere i problemi di sicurezza a posteriori.

Questo processo diventa più efficiente ed economico, poiché la sicurezza integrata elimina le revisioni duplicate e le ricostruzioni non necessarie, con il risultato di un codice più sicuro.

Sicurezza proattiva e migliorata



DevSecOps introduce i processi di sicurezza informatica fin dall'inizio del ciclo di sviluppo. Durante tutto il ciclo di sviluppo, il codice viene esaminato, controllato, scansionato e testato per rilevare eventuali problemi di sicurezza. Questi problemi vengono affrontati non appena vengono identificati. I problemi di sicurezza vengono risolti prima dell'introduzione di ulteriori dipendenze. I problemi di sicurezza diventano meno costosi da risolvere quando la tecnologia protettiva viene identificata e implementata all'inizio del ciclo.

Inoltre, una migliore collaborazione tra i team di sviluppo, sicurezza e operazioni migliora la risposta di un'organizzazione a eventuali incidenti e problemi. Le pratiche DevSecOps riducono i tempi necessari per correggere le vulnerabilità e consentono ai team di sicurezza di concentrarsi su lavori di maggior valore. Queste pratiche garantiscono e semplificano la conformità, evitando che i progetti di sviluppo delle applicazioni debbano essere adattati alla sicurezza.

Patching accelerato delle vulnerabilità di sicurezza



Un vantaggio chiave di DevSecOps è la rapidità con cui gestisce le vulnerabilità di sicurezza appena identificate. Man mano che DevSecOps integra la scansione delle vulnerabilità e l'applicazione di patch nel ciclo di rilascio, la capacità di identificare e correggere le vulnerabilità e le esposizioni comuni (CVE) è ridotta. Questa capacità limita il margine di manovra di cui dispone un attore pericoloso per sfruttare le vulnerabilità nei sistemi di produzione rivolti al pubblico.

Automazione compatibile con lo sviluppo moderno



I test di cybersecurity possono essere integrati in una suite di test automatizzata per i team operativi se un'organizzazione utilizza una pipeline di integrazione continua/consegna continua per spedire il proprio software.

L'automazione dei controlli di sicurezza dipende fortemente dal progetto e dagli obiettivi dell'organizzazione. I test automatici possono garantire che le dipendenze del software incorporato siano ai livelli di patch appropriati e confermare che il software superi i test delle unità di sicurezza. Inoltre, è in grado di testare e proteggere il codice con analisi statiche e dinamiche prima che l'aggiornamento finale venga promosso in produzione.

Un processo ripetibile e adattivo



Man mano che le organizzazioni maturano, maturano anche i loro livelli di sicurezza. DevSecOps si presta a processi ripetibili e adattivi. DevSecOps garantisce che la sicurezza sia applicata in modo coerente in tutto l'ambiente, man mano che l'ambiente cambia e si adatta ai nuovi requisiti. Un'implementazione matura di DevSecOps avrà una solida automazione, gestione della configurazione, orchestrazione, container, un'infrastruttura immutabile e persino ambienti di calcolo serverless.