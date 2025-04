Cos'è il serverless computing?

Serverless non significa "senza server". Nonostante il nome, i server nel serverless computing sono gestiti da un fornitore di servizi cloud (CSP). Il termine "serverless" descrive l'esperienza dello sviluppatore con questi server: sono invisibili allo sviluppatore, che non li vede, non li gestisce e non interagisce con loro in alcun modo.

Con il serverless computing, gli sviluppatori possono concentrarsi sulla scrittura del miglior codice front-end per le applicazioni e sulla migliore logica aziendale possibile. Tutto quello che devono fare è scrivere il codice dell'applicazione e implementarlo nei container gestiti da un CSP.

Il provider di cloud si occupa del resto, ossia del provisioning dell'infrastruttura cloud necessaria per l'esecuzione del codice e della scalabilità dell'infrastruttura su richiesta, in base alle esigenze, ed è anche responsabile della gestione e della manutenzione ordinaria dell'infrastruttura, come gli aggiornamenti e le patch del sistema operativo, la gestione della sicurezza, la pianificazione della capacità, il monitoraggio del sistema e altro ancora.

Inoltre, con il serverless gli sviluppatori non pagano mai per la capacità inutilizzata. Il provider di cloud attiva e mette a disposizione le risorse di elaborazione necessarie su richiesta quando il codice viene eseguito, e le riduce di nuovo (scaling to zero) quando l'esecuzione si interrompe. La fatturazione inizia quando l'esecuzione viene avviata e termina quando viene interrotta; in genere, i prezzi si basano sul tempo di esecuzione e sulle risorse richieste.

Il serverless si è affermato come una delle principali offerte di cloud service insieme all'infrastructure as a service (IaaS), al platform as a service (PaaS), al function as a service (FaaS) e al software as a service (SaaS). Secondo un report di SkyQuest Technology, le dimensioni del mercato globale dell'architettura serverless sono state valutate in 8,01 miliardi di dollari nel 2022 e si prevede una crescita da 9,84 miliardi di dollari nel 2023 a 50,86 miliardi di dollari entro il 20311. Oggi tutti i principali provider di servizi cloud offrono una piattaforma serverless, tra cui Amazon Web Services (AWS Lambda), Microsoft Azure (Azure Functions), Google Cloud (Google Cloud Functions) e IBM Cloud (IBM Cloud Code Engine).

Insieme, serverless computing, microservizi e container formano un triumvirato di tecnologie alla base dello sviluppo di applicazioni cloud-native.

Guarda questo video per una spiegazione dettagliata del serverless e dello stack serverless (06:37).