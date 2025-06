Che cos'è la gestione delle identità e degli accessi (IAM)?

Identità digitali distinte non solo aiutano le organizzazioni a monitorare gli utenti, ma permettono anche di impostare e applicare politiche di accesso più granulari. L'IAM consente alle aziende di concedere autorizzazioni di sistema diverse a identità diverse anziché concedere a ogni utente autorizzato gli stessi privilegi.

Oggi, molti sistemi IAM utilizzano il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC). Con esso, i privilegi di ciascun utente vengono stabiliti in base alla sua funzione lavorativa e sul suo livello di responsabilità. RBAC aiuta a semplificare il processo di impostazione delle autorizzazioni utente e riduce i rischi di concedere agli utenti privilegi più elevati di quelli necessari.

Poniamo il caso che un'azienda stia impostando le autorizzazioni per un firewall di rete. Un rappresentante commerciale probabilmente non avrà alcun accesso, in quanto il suo lavoro non lo richiede. Un analista della sicurezza di livello junior potrà visualizzare le configurazioni del firewall ma non di modificarle. Il Chief Information Security Officer (CISO) avrà invece pieno accesso amministrativo. Un'API che integra il SIEM dell'azienda con il firewall sarà in grado di leggere i registri delle attività del firewall, ma nient'altro.

Per una maggiore sicurezza, i sistemi IAM possono anche applicare il principio del privilegio minimo alle autorizzazioni di accesso degli utenti. Spesso associato a strategie di cybersecurity zero-trust, il principio del privilegio minimo sostiene che gli utenti devono disporre solo delle autorizzazioni minime necessarie per svolgere le proprie attività e che i privilegi devono essere revocati non appena l'attività viene completata.

In linea con il principio del privilegio minimo, molti sistemi IAM dispongono di metodi e tecnologie distinti per la gestione degli accessi privilegiati (PAM). Il PAM è la disciplina di cybersecurity che supervisiona la sicurezza degli account e il controllo degli accessi per gli account utente con privilegi elevati, come gli amministratori di sistema.

Gli account privilegiati vengono trattati con maggiore attenzione rispetto ad altri ruoli IAM perché il furto di queste credenziali consentirebbe agli hacker di fare ciò che vogliono. Gli strumenti PAM isolano le identità privilegiate dalle altre, utilizzando credenziali e protocolli di accesso just-in-time per una maggiore sicurezza.

Le informazioni sui diritti di accesso di ciascun utente sono solitamente archiviate nel database centrale del sistema IAM come parte dell'identità digitale di ciascun utente. Il sistema IAM utilizza queste informazioni per applicare i livelli di privilegio distinti di ciascun utente.