Che cos'è la gestione degli accessi?

La gestione degli accessi e la gestione delle identità insieme costituiscono i due pilastri di una più ampia disciplina di cybersecurity: la gestione delle identità e degli accessi (IAM). L'IAM si occupa del provisioning e della protezione delle identità digitali e delle autorizzazioni utente in un sistema IT.

La gestione delle identità implica la creazione e la manutenzione delle identità per tutti gli utenti di un sistema, inclusi gli utenti umani (dipendenti, clienti o appaltatori) e gli utenti non umani (agenti AI, IoT e dispositivi endpoint o workload automatizzati).

La gestione degli accessi implica la facilitazione dell'accesso sicuro di questi utenti ai dati, alle risorse locali e alle app e agli asset basati sul cloud di un'organizzazione. Le funzioni principali della gestione degli accessi includono l'amministrazione delle politiche di accesso degli utenti, l'autenticazione delle identità degli utenti e l'autorizzazione degli utenti validi a eseguire determinate azioni in un sistema.

Con l'avvento del cloud computing, delle soluzioni software-as-a-service (SaaS), del lavoro da remoto e dell'AI generativa, la gestione degli accessi è diventata una componente fondamentale della sicurezza della rete. Le organizzazioni devono consentire a più tipi di utenti di accedere a più tipi di risorse in più località, il tutto prevenendo le violazioni dei dati e tenendo lontani gli utenti non autorizzati.