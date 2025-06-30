Che cos'è la gestione degli accessi?

La gestione degli accessi è la disciplina della sicurezza informatica che gestisce i diritti di accesso degli utenti alle risorse digitali. Gli strumenti e i processi di gestione degli accessi aiutano a garantire che solo gli utenti autorizzati possano accedere alle risorse di cui hanno bisogno, bloccando gli accessi non autorizzati sia per gli utenti interni che per gli estranei malintenzionati.
La gestione degli accessi e la gestione delle identità insieme costituiscono i due pilastri di una più ampia disciplina di cybersecurity: la gestione delle identità e degli accessi (IAM). L'IAM si occupa del provisioning e della protezione delle identità digitali e delle autorizzazioni utente in un sistema IT.
La gestione delle identità implica la creazione e la manutenzione delle identità per tutti gli utenti di un sistema, inclusi gli utenti umani (dipendenti, clienti o appaltatori) e gli utenti non umani (agenti AI, IoT e dispositivi endpoint o workload automatizzati).
La gestione degli accessi implica la facilitazione dell'accesso sicuro di questi utenti ai dati, alle risorse locali e alle app e agli asset basati sul cloud di un'organizzazione. Le funzioni principali della gestione degli accessi includono l'amministrazione delle politiche di accesso degli utenti, l'autenticazione delle identità degli utenti e l'autorizzazione degli utenti validi a eseguire determinate azioni in un sistema.
Con l'avvento del cloud computing, delle soluzioni software-as-a-service (SaaS), del lavoro da remoto e dell'AI generativa, la gestione degli accessi è diventata una componente fondamentale della sicurezza della rete. Le organizzazioni devono consentire a più tipi di utenti di accedere a più tipi di risorse in più località, il tutto prevenendo le violazioni dei dati e tenendo lontani gli utenti non autorizzati.
Secondo il National Institute of Standards and Technology (NIST), le principali funzioni di gestione degli accessi includono:
Le policy di accesso granulari regolano le autorizzazioni di accesso degli utenti nella maggior parte dei sistemi di gestione degli accessi. Le organizzazioni possono adottare diversi approcci per definire le proprie politiche di accesso.
Un framework di controllo degli accessi comune è l'RBAC (Role-Based Access Control) in cui i privilegi degli utenti si basano sulle loro funzioni lavorative. RBAC aiuta a semplificare il processo di impostazione delle autorizzazioni utente e riduce i rischi di concedere agli utenti privilegi più elevati di quelli necessari.
Ad esempio, supponiamo che gli amministratori di sistema stiano impostando le autorizzazioni per un firewall di rete.
Le organizzazioni possono utilizzare altri framework di controllo degli accessi in alternativa o in combinazione con il RBAC. Questi framework includono:
La maggior parte dei framework di controllo degli accessi delle organizzazioni segue il principio del privilegio minimo. Spesso associato alle strategie di sicurezza Zero Trust, il principio del privilegio minimo afferma che gli utenti devono disporre solo delle autorizzazioni minime necessarie per completare un'attività. I privilegi devono essere revocati al termine dell'attività per aiutare a prevenire futuri rischi per la sicurezza.
L'autenticazione è il processo di verifica che un utente sia chi dichiara di essere.
Quando un utente accede a un sistema o richiede l'accesso a una risorsa, invia le credenziali, note come "fattori di autenticazione", per dimostrare la propria identità. Un utente umano, ad esempio, inserisce una password o una scansione dell'impronta digitale biometrica, mentre uno non umano può condividere un certificato digitale.
Gli strumenti di gestione degli accessi confrontano i fattori inviati con le credenziali archiviate per l'utente. Se corrispondono, all'utente viene concesso l'accesso.
Anche se una password è la forma di autenticazione più semplice, è anche una delle più deboli. La maggior parte degli strumenti di gestione degli accessi oggi utilizza metodi di autenticazione più avanzati. Questi metodi includono:
L'autorizzazione è il processo per concedere agli utenti verificati i livelli di accesso appropriati a una risorsa.
L'autenticazione e l'autorizzazione sono profondamente collegate e la prima è in genere un prerequisito della seconda. Dopo che l'identità dell'utente è stata dimostrata, il sistema di gestione degli accessi verifica i privilegi dell'utente in base a politiche di accesso predefinite registrate in un database centrale o in un motore di policy. Il sistema autorizza quindi l'utente ad avere quei privilegi specifici durante la sessione.
Limitando le autorizzazioni degli utenti in base alle politiche di accesso, gli strumenti di gestione degli accessi possono aiutare a prevenire sia le minacce interne che abusano dolosamente dei loro privilegi sia gli utenti ben intenzionati che abusano accidentalmente dei loro diritti.
Se la convalida dell'identità di un utente fallisce, il sistema di gestione degli accessi non lo autorizza, impedendogli di utilizzare i privilegi associati al suo account. In questo modo, si evita che gli aggressori esterni possano appropriarsi indebitamente dei privilegi degli utenti legittimi e abusarne.
Le soluzioni di gestione degli accessi possono essere ampiamente classificate in due categories: strumenti che controllano l'accesso per gli utenti interni, come i dipendenti, e strumenti che controllano l'accesso per gli utenti esterni, come i clienti.
Gli utenti interni di un'organizzazione, quali personale, manager e amministratori, necessitano spesso di accedere a più sistemi, tra cui app aziendali, app di messaggistica, database aziendali, sistemi HR e altro ancora.
Quasi tutte le risorse interne di un'azienda sono considerate sensibili e richiedono protezione da hacker malintenzionati. Ma non tutti gli utenti interni hanno bisogno di accedere a tutte le risorse interne. Le organizzazioni hanno bisogno di sofisticati strumenti di gestione degli accessi che consentano loro di controllare le autorizzazioni di accesso degli utenti a livello granulare.
Gli strumenti comuni di gestione degli accessi interni includono:
Le piattaforme IAM sono soluzioni complete che integrano le funzioni fondamentali di gestione delle identità e degli accessi in un unico sistema. Le caratteristiche comuni delle piattaforme di gestione delle identità e degli accessi (IAM) includono directory utente, strumenti di autenticazione, amministrazione delle politiche di accesso e caratteristiche di rilevamento e risposta alle minacce all'identità (ITDR).
La gestione degli accessi privilegiati (PAM) è un sottoinsieme della gestione degli accessi che regola e protegge gli account utente con privilegi elevati (come gli account amministratore) e le attività privilegiate (come l'utilizzo di dati sensibili).
In molti sistemi IT, gli account con privilegi elevati ricevono protezioni speciali perché sono obiettivi di alto valore che i malintenzionati possono utilizzare per causare gravi danni.
Gli strumenti PAM isolano le identità privilegiate dalle altre utilizzando credenziali e protocolli di accesso just-in-time (JIT). JIT offre agli utenti autorizzati l'accesso privilegiato a una risorsa specifica per un periodo di tempo limitato su richiesta, anziché concedere agli utenti autorizzazioni permanentemente elevate.
Gli strumenti di governance e amministrazione delle identità (IGA) aiutano a garantire che le politiche di accesso e i controlli di accesso di un'organizzazione soddisfino i requisiti di sicurezza e i mandati normativi.
Le soluzioni IGA offrono strumenti per la definizione e l'implementazione di policy di accesso conformi durante l'intero ciclo di vita di ciascun utente. Alcuni strumenti IGA possono anche contribuire ad automatizzare i principali workflow di conformità, come l'onboarding e il provisioning degli utenti, le recensioni, le nuove richieste di accesso e il deprovisioning per gli utenti esterni. Queste funzioni offrono alle organizzazioni una maggiore supervisione sulle autorizzazioni e sulle attività degli utenti, il che rende più facile rilevare e bloccare l'uso improprio e l'abuso dei privilegi.
Le soluzioni ZTNA sono strumenti di accesso remoto che seguono il principio di fiducia zero: "non fidarti mai, verifica sempre".
Gli strumenti di accesso remoto tradizionali, come le reti private virtuali (VPN), connettono gli utenti remoti all'intera rete aziendale. Al contrario, ZTNA collega gli utenti solo alle app e alle risorse specifiche a cui hanno il permesso di accedere.
Inoltre, nel modello ZTNA, gli utenti non sono mai implicitamente attendibili. Ogni richiesta di accesso per ogni risorsa deve essere verificata e convalidata, indipendentemente dall'identità o dalla posizione dell'utente.
Le organizzazioni devono spesso facilitare l'accesso sicuro alle risorse per gli utenti esterni. I clienti potrebbero aver bisogno di accedere ai propri account sulle piattaforme di e-commerce. I fornitori potrebbero aver bisogno di accedere ai sistemi di fatturazione. I business partner potrebbero aver bisogno di accedere ai dati condivisi. Gli strumenti di gestione degli accessi esterni servono specificamente a questi utenti esterni.
Alcune organizzazioni utilizzano gli stessi strumenti per la gestione degli accessi interni ed esterni, ma questa strategia non è sempre fattibile. Le esigenze degli utenti interni ed esterni possono essere diverse. Ad esempio, gli utenti esterni spesso danno priorità alla comodità rispetto alla sicurezza, mentre gli utenti interni hanno privilegi più elevati che richiedono protezioni più forti.
Gli strumenti di gestione delle identità e degli accessi dei clienti (CIAM) governano le identità digitali e la sicurezza degli accessi per i clienti e altri utenti che si trovano al di fuori di un'organizzazione.
Come altri strumenti di gestione degli accessi, i sistemi CIAM aiutano ad autenticare gli utenti e facilitano l'accesso sicuro ai servizi digitali. La differenza principale è che gli strumenti CIAM enfatizzano l'esperienza dell'utente attraverso la profilazione progressiva (che consente agli utenti di completare i propri profili nel tempo), gli accessi ai social e altre caratteristiche intuitive dell'utente.
Gli strumenti di gestione degli accessi consentono alle organizzazioni di garantire agli utenti autorizzati un accesso sicuro alle risorse sensibili, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Il risultato è una rete più sicura ed efficiente. Gli utenti hanno l'accesso ininterrotto di cui hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro, mentre gli attori delle minacce e gli utenti non autorizzati sono esclusi.
Man mano che le organizzazioni adottano ambienti ibridi e multicloud, le reti IT centralizzate on-premise diventano un ricordo del passato. Le soluzioni e le strategie di sicurezza incentrate sul perimetro non possono proteggere efficacemente le reti che comprendono dispositivi, app per utenti e database sparsi in tutto il mondo.
E gli hacker sono sempre più concentrati sulla superficie di attacco all'identità, rubando le credenziali per entrare nelle reti. Secondo l'IBM X-Force Threat Intelligence Index, il 30% degli attacchi informatici comprende il furto e l'uso improprio di account validi.
Gli strumenti di gestione degli accessi spostano le difese organizzative dal perimetro per concentrarsi su singoli utenti, risorse e dati sensibili proteggendo l'accesso stesso. Gli strumenti di autenticazione aiutano a proteggere gli account utente dai dirottatori, mentre gli strumenti di autorizzazione aiutano a garantire che gli utenti utilizzino i propri privilegi solo per motivi legittimi.
Gli strumenti di gestione degli accessi possono anche aiutare ad automatizzare alcune attività di sicurezza, come condurre recensioni regolari degli accessi e rimuovere il provisioning degli utenti quando lasciano un'organizzazione o cambiano ruolo. Questi strumenti contribuiscono a contrastare il "privilege creep", in cui gli utenti si ritrovano lentamente e sottilmente con più autorizzazioni di quelle di cui hanno bisogno nel tempo.
Gli strumenti di gestione degli accessi possono semplificare l'accesso degli utenti alle risorse di cui hanno bisogno senza sacrificare la sicurezza. Ad esempio, un sistema Single Sign-On (SSO) consente agli utenti di autenticarsi una sola volta per accedere a più risorse. Le misure di autenticazione biometrica consentono agli utenti di accedere con scansioni delle impronte digitali e altre credenziali uniche più difficili da decifrare ma più facili da inserire rispetto a una password.
Gli strumenti di gestione degli accessi possono semplificare il processo di provisioning e deprovisioning degli utenti. Ad esempio, i framework di controllo degli accessi basati sui ruoli possono assegnare automaticamente i privilegi giusti agli utenti in base a politiche predefinite. Gli amministratori di sistema hanno meno lavoro di routine da svolgere e i nuovi dipendenti possono iniziare subito piuttosto che attendere le approvazioni manuali degli accessi.
Le normative sulla privacy dei dati e la sicurezza dei dati, come il Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) e il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), richiedono che le organizzazioni mantengano rigorosi controlli di accesso per determinati tipi di informazioni sensibili.
Il prezzo della mancata conformità può essere elevato. Ad esempio, le violazioni più gravi del GDPR possono comportare multe fino a 20.000.000 di euro o al 4% del fatturato mondiale dell'organizzazione nell'anno precedente.
Le soluzioni di gestione degli accessi possono aiutare le organizzazioni a soddisfare i requisiti di conformità applicando privilegi di accesso definiti centralmente che aiutano a garantire che solo gli utenti necessari abbiano accesso ai dati e solo per motivi autorizzati.
Alcuni strumenti di gestione degli accessi possono anche tenere traccia delle attività degli utenti e delle richieste di accesso, creando audit trail che possono aiutare le organizzazioni a dimostrare la conformità e individuare le violazioni.
Gli strumenti di gestione degli accessi possono aiutare le organizzazioni a risparmiare denaro migliorando l'efficienza, la sicurezza e la conformità.
Ad esempio, strumenti di autenticazione avanzati possono contrastare molti attacchi basati sull'identità, riducendo i tempi di inattività dovuti a minacce alla sicurezza. I team IT potrebbero dover gestire meno chiamate all'help desk quando le autorizzazioni utente vengono assegnate automaticamente. Inoltre, le organizzazioni hanno meno probabilità di dover affrontare multe o spese legali quando le loro policy di accesso sono conformi.
