Man mano che le organizzazioni gestiscono migliaia di account utente su sistemi on-premise, servizi cloud e app Software as a Service (SaaS), tracciando chi ha accesso a ciò che diventa sempre più complesso.

Ogni identità digitale, che rappresenti un utente, un dispositivo o un'applicazione, costituisce un potenziale punto di accesso a sistemi critici e dati sensibili. Senza una governance adeguata, questo ecosistema in continua espansione crea notevoli rischi per la sicurezza e sfide in materia di conformità.

Secondo il report IBM® Cost of a Data Breach, le credenziali sottratte o compromesse sono il vettore di violazione iniziale più comune e rappresentano il 16% delle violazioni dei dati. Quando gli hacker mettono le mani su credenziali legittime, possono spostarsi liberamente attraverso le reti, accedendo a dati e sistemi sensibili.

Le soluzioni di governance e amministrazione delle identità contribuiscono a proteggersi dagli attacchi basati sull'identità e a prevenire potenziali violazioni dei dati.

Gli strumenti IGA possono automatizzare il provisioning degli utenti, implementare politiche di accesso e condurre recensioni regolari degli accessi durante l'intero ciclo di vita dell'identità, dall'onboarding al deprovisioning e all'offboarding. Queste funzioni offrono alle organizzazioni una maggiore supervisione sulle autorizzazioni e sulle attività degli utenti, il che rende più facile rilevare e bloccare l'uso improprio e l'abuso dei privilegi.

Le soluzioni IGA aiutano anche a garantire la conformità normativa continua a mandati come il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), l'Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) e il Sarbanes-Oxley(SOX) Act. L'IGA aiuta a garantire che l'accesso ai sistemi e ai dati sensibili sia assegnato correttamente e rivisto regolarmente, generando al contempo tracce di controllo per supportare gli audit interni ed esterni.