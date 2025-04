Che cosa sono i dati?

Le organizzazioni raccolgono dati da varie fonti e in vari formati, inclusi dati qualitativi non numerici (come le recensioni dei clienti) e dati quantitativi numerici (come i dati sulle vendite). Altri esempi di dati includono dati pubblici, come statistiche del governo e registri dei censimenti, e dati privati, come la cronologia degli acquisti dei clienti o le cartelle cliniche di una persona.

Negli ultimi dieci anni, i big data, set di dati ampi e complessi provenienti da fonti come social, l'e-commerce e le transazioni finanziarie, hanno guidato la trasformazione digitale in tutti i settori. I big data, infatti, si sono guadagnati il soprannome di "nuovo petrolio" per il loro valore come promotore della crescita e dell'innovazione del business.

Negli ultimi anni, l'ascesa dell' intelligenza artificiale (AI) ha ulteriormente aumentato l'attenzione sui dati. Le organizzazioni hanno bisogno di dati per addestrare modelli di apprendimento automatico (ML) e perfezionare gli algoritmi predittivi. Più dati di alta qualità analizzano questi sistemi di AI, più accurati ed efficaci diventano.

Con l'aumentare del volume, della complessità e dell'importanza dei dati, le organizzazioni necessitano di processi di gestione dei dati efficaci per mantenere le informazioni organizzate e accessibili per l'analisi dei dati.

Allo stesso tempo, le crescenti preoccupazioni relative alla privacy e alla sicurezza dei dati, sia da parte degli utenti sia delle autorità di regolamentazione, hanno posto una crescente enfasi sulla protezione dei dati e sulla conformità a leggi come il General Data Protection Regulation (GDPR) e il California Consumer Privacy Act (CCPA).