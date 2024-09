Cos'è l'affidabilità dei dati?

L'affidabilità e la validità dei dati affrontano due aspetti distinti della qualità dei dati.

Nel contesto della gestione dei dati, entrambe le qualità svolgono un ruolo cruciale nel garantire l'integrità e l'utilità dei dati a portata di mano.

L' affidabilità dei dati si concentra sulla coerenza e ripetibilità dei dati tra diverse osservazioni o misurazioni. In sostanza, dati affidabili dovrebbero produrre risultati uguali o molto simili ogni volta che una particolare misurazione o osservazione viene ripetuta. Si tratta di garantire che i dati siano stabili e coerenti nel tempo e in diversi contesti.





si concentra sulla coerenza e ripetibilità dei dati tra diverse osservazioni o misurazioni. In sostanza, dati affidabili dovrebbero produrre risultati uguali o molto simili ogni volta che una particolare misurazione o osservazione viene ripetuta. Si tratta di garantire che i dati siano stabili e coerenti nel tempo e in diversi contesti. La validità dei dati, nel senso della convalida dei dati, riguarda l'accuratezza, la struttura e l'integrità dei dati. Garantisce che tutti i nuovi dati siano formattati correttamente, conformi alle regole necessarie e che siano accurati e privi di corruzione. Ad esempio, una colonna di date deve avere date e non caratteri alfanumerici. I dati non validi possono causare una serie di problemi, come errori nelle applicazioni, risultati errati dell'analisi dei dati e una qualità generale dei dati scadente.

Sebbene l'affidabilità e la validità dei dati siano correlate, non sono intercambiabili. Ad esempio, potresti avere un processo di raccolta dati altamente affidabile (che fornisce risultati coerenti e ripetibili), ma se i dati raccolti non vengono convalidati (non sono conformi alle regole o ai formati richiesti), i risultati finali saranno comunque dati di bassa qualità.

Al contrario, potresti avere dati perfettamente validi (che soddisfano tutte le regole di formato e integrità), ma se il processo di raccolta di tali dati non è affidabile (fornisce risultati diversi con ogni misurazione o osservazione), l'utilità e l'affidabilità di tali dati diventano discutibili.

Per mantenere l'affidabilità dei dati, è necessario stabilire e seguire attentamente un metodo coerente per la raccolta e l'elaborazione di tutti i tipi di dati. Per la validità dei dati, devono essere adottati rigorosi protocolli di convalida dei dati. Ciò potrebbe includere controlli del tipo di dati, controlli dell'intervallo, controlli dell'integrità referenziale e altro. Questi protocolli contribuiranno a garantire che i dati siano nel formato corretto e aderiscano a tutte le regole necessarie.