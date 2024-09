Cos'è la business intelligence?

Il termine business intelligence è stato utilizzato per la prima volta nel 1865 dall'autore Richard Millar Devens, quando ha citato un banchiere che ha raccolto informazioni sul mercato prima dei suoi concorrenti. Nel 1958, uno scienziato informatico della IBM di nome Hans Peter Luhn esplorò il potenziale dell’utilizzo della tecnologia per raccogliere business intelligence. La sua ricerca ha contribuito a stabilire i metodi per la creazione di alcune delle prime piattaforme di analytics di IBM.

Negli anni 60' e '70, sono stati sviluppati i primi sistemi di gestione dei dati e sistemi di supporto decisionale (DSS) per archiviare e organizzare volumi crescenti di dati.



"Molti storici suggeriscono che la versione moderna della business intelligence si è evoluta dal database DSS", afferma Dataversity, un sito di formazione IT. "Durante questo periodo è stata sviluppata una serie di strumenti con l'obiettivo di accedere e organizzare i dati in modo più semplice. L'OLAP, i sistemi informativi esecutivi e i data warehouse erano alcuni degli strumenti sviluppati per lavorare con il DSS. 2



Negli anni '90, la business intelligence è diventata sempre più diffusa, ma la tecnologia era ancora complessa. Di solito richiedeva il supporto IT, che spesso portava a backlog e ritardi nella generazione dei report. Anche senza l'IT, gli analisti e gli utenti di business intelligence avevano bisogno di una formazione approfondita per essere in grado di interrogare e analizzare i dati con successo. 3



Uno sviluppo più recente si è concentrato sulle applicazioni di BI self-service, che consentono agli utenti non esperti di trarre beneficio da report e analisi. Inoltre, le moderne piattaforme basate sul cloud hanno esteso la portata della BI a tutte le aree geografiche. Molte soluzioni ora gestiscono i big data e includono l'elaborazione in tempo reale, consentendo processi decisionali basati su informazioni aggiornate.