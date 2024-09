IBM® Db2 Query Management Facility (QMF) offre business intelligence self-service con dashboard interattive e visualizzazioni intuitive.



QMF è uno strumento di analytics e visualizzazione aziendale sicuro e semplice da usare, ottimizzato per le fonti di dati IBM Z. Offre l'accesso diretto a fonti di dati relazionali come IBM Db2 for z/OS e l'accesso virtualizzato a fonti tradizionali non relazionali come Information Management System (IMS), Adaptable Database System (ADABAS), Virtual Storage Access Method (VSAM), Integrated Database Management Systems (IDMS), System Management Facilities (SMF) e altre fonti eterogenee di dati tra cui database non relazionali, flat file e servizi web.

Aiuta a garantire un accesso sicuro e basato sui ruoli a varie risorse usando IBM Resource Access Control Facility (RACF) come base e supporta l'uso a livello aziendale tramite interfacce web, workstation e di produttività interattiva dei sistemi (ISPF).