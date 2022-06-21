Realizza la tua strategia sui dati con un data fabric

Quando sono rientrato in IBM nel 2016, i dati a livello aziendale e il loro utilizzo stavano vivendo un momento cruciale. Grazie ai progressi nel cloud computing e nell'AI, era chiaro che i dati potevano avere un ruolo molto più importante oltre a essere un output necessario. I dati stavano emergendo come un asset che poteva dare beneficio a tutti gli aspetti di un'organizzazione.

Come neo Chief Data Officer (CDO), mi è stato affidato il compito di creare una strategia di dati aziendali basata sulla trasformazione di IBM in un'impresa di hybrid cloud e basata sull'AI. Il mio obiettivo era implementare una strategia e un'architettura dei dati che dessero agli utenti appropriati l'accesso ai dati. Gli aspetti chiave erano che i dati dovevano essere affidabili e sicuri, e dovevano fornire insight che generassero valore aziendale attraverso analytics senza sacrificare la privacy.

Una parte importante della nostra evoluzione ha incluso anche la preparazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'UE, entrato in vigore nel maggio 2018. Il nostro percorso per integrare sicurezza, governance e conformità nella nostra strategia dati rappresenta ancora una soluzione digitale per clienti e clienti per raggiungere la preparazione al GDPR.

In mezzo alla complessità in continua evoluzione del nostro ambiente, abbiamo riconosciuto la necessità di un data fabric per portare avanti la nostra strategia. Il vantaggio chiave di un data fabric è che fornisce un knowledge graph aumentato che dettaglia dove si trovano i dati, dove si trovano, di cosa si tratta e chi vi ha accesso. Una volta stabilito un grafo della conoscenza aumentata, che è il componente principale di un data fabric, eravamo in una posizione forte per automatizzare in modo intelligente in tutta l'azienda, integrando l'AI in tutti i nostri processi principali, dalla supply chain al procurement al quote-to-cash. Questo ha portato infine a forti riduzioni del tempo di ciclo. Inoltre, ci siamo presto resi conto che la nostra business transformation fungeva anche da blueprint per i nostri clienti e i nostri clienti. Ma cos'altro può fare un data fabric?