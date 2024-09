Cos'è il data mining?

Il processo di data mining coinvolge una serie di passi, dalla raccolta dei dati alla visualizzazione, per estrarre informazioni preziose da grandi dataset. Come già detto, le tecniche di data mining sono utilizzate per generare descrizioni e previsioni basate su un dataset di riferimento. Gli scienziati dei dati descrivono i dati attraverso le loro osservazioni di modelli, associazioni e correlazioni. Inoltre, classificano e raggruppano i dati attraverso metodi di classificazione e regressione, e identificano gli elementi anomali a seconda dei casi d'uso, come il rilevamento dello spam.

Il data mining di solito consiste in quattro fasi principali: definizione degli obiettivi, raccolta e preparazione dei dati, applicazione degli algoritmi di data mining e valutazione dei risultati.

1. Impostare gli obiettivi aziendali: questa può essere la parte più difficile del processo di data mining, e molte organizzazioni dedicano troppo poco tempo a questa fase importante. Data scientist e stakeholder aziendali hanno bisogno di lavorare insieme per definire il problema aziendale, il che permette di individuare le domande e i parametri dei dati per un dato progetto. Gli analisti possono anche aver bisogno di fare ulteriori ricerche per comprendere adeguatamente il contesto aziendale.

2. Preparazione dei dati: una volta definito l'ambito del problema, è più facile per i data scientist identificare quale set di dati aiuterà a rispondere alle domande pertinenti al business. Una volta raccolti i dati rilevanti, questi saranno puliti, rimuovendo qualsiasi rumore, come duplicati, valori mancanti e valori anomali. A seconda del dataset, è possibile fare un ulteriore passo per ridurre il numero di dimensioni, poiché troppe caratteristiche possono rallentare i calcoli successivi. I data scientist cercheranno di conservare i predittori più importanti per garantire una precisione ottimale all'interno di qualsiasi modello.

3. Creazione del modello e schema del mining: a seconda del tipo di analisi, i data scientist possono investigare qualsiasi relazione interessante tra i dati, come modelli sequenziali, regole di associazione o correlazioni. Mentre i modelli ad alta frequenza hanno applicazioni più ampie, a volte le deviazioni nei dati possono essere più interessanti, evidenziando aree di potenziale frode.

È anche possibile applicare algoritmi di deep learning per classificare o raggruppare un dataset a seconda dei dati disponibili. Se i dati di input sono etichettati (cioè supervised learning), si può usare un modello di classificazione per categorizzare i dati, o in alternativa, si può applicare una regressione per prevedere la probabilità di una particolare assegnazione. Se il dataset non è etichettato (cioè unsupervised learning), i singoli punti di dati nel set di addestramento vengono confrontati tra loro per scoprire le somiglianze sottostanti, raggruppandoli in base a queste caratteristiche.

4. Valutazione dei risultati e implementazione delle conoscenze: una volta che i dati sono aggregati, i risultati devono essere valutati e interpretati. Quando si finalizzano, i risultati devono essere validi, nuovi, utili e comprensibili. Se questi criteri sono soddisfatti, le organizzazioni possono usare queste conoscenze per implementare nuove strategie, raggiungendo gli obiettivi prefissati.