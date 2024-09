Cos'è la profilazione dei dati?

Le aziende integrano software o applicazioni per garantire che i set di dati siano preparati in modo appropriato e possano essere utilizzati al meglio per rimuovere i dati non validi. In particolare, è possibile determinare quali origini hanno o stanno creando problemi di qualità dei dati, che influiscono in ultima analisi sul successo operativo e finanziario complessivo dell'azienda. Questo processo esegue anche una necessaria valutazione della qualità dei dati.

Il primo passaggio della profilazione dei dati consiste nella raccolta delle origini dati e dei metadati associati per l'analisi, che spesso può portare all'individuazione di relazioni tra chiavi esterne. I passaggi successivi che seguono hanno lo scopo di pulire i dati per garantire una struttura unificata ed eliminare la duplicazione, tra le altre cose. Una volta che i dati sono stati puliti, il software di profilazione dei dati restituisce statistiche per descrivere il set di dati e può includere elementi quali la media, il valore minimo/massimo e la frequenza. Di seguito sono illustrate le corrette tecniche di profilazione dei dati.