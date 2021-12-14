Le principali differenze tra ELT ed ETL sono l'ordine delle operazioni tra i due processi che li rende particolarmente adatti a situazioni diverse. Altre differenze riguardano le dimensioni dei dati e i tipi di dati che ciascun processo può gestire. Sebbene l'ELT e l'ETL sembrino simili, la loro applicazione è diversa.

elt

Con l'ELT, il processo è semplificato perché non necessita di "chiavi" o altri identificatori per il trasferimento e l'utilizzo dei dati. Il processo ELT è stato perfezionato e ci sono molti strumenti ELT evoluti utilizzati per aiutare a migrare i dati. I tempi di caricamento sono più brevi perché il processo non prevede tanti passaggi da eseguire. La soluzione ELT per i sistemi di business intelligence nasce dalla necessità di caricare rapidamente dati non strutturati. Una soluzione ELT automatizzata basata su cloud può anche richiedere una manutenzione relativamente bassa.

etl

I dati ETL offrono una maggiore definizione fin dall'inizio, il che di solito richiede più tempo per trasferire i dati con precisione. Questo processo richiede solo aggiornamenti periodici delle informazioni, invece di aggiornamenti in tempo reale. I tempi di caricamento dell'ETL sono più lunghi rispetto all'ELT a causa dei numerosi passaggi nella fase di trasformazione che devono avvenire prima del caricamento dei dati.