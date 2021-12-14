ELT (estrazione, caricamento, trasformazione) e ETL (estrazione, trasformazione, caricamento) sono entrambi processi di Integrazione dei dati che spostano dati non elaborati da un sistema sorgente a un database target, come un data lake o un data warehouse. Queste fonti di dati possono trovarsi in più repository diversi o in sistemi legacy che vengono poi trasferiti tramite ELT o ETL in una posizione dati di destinazione.
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Con l'ELT, i dati non strutturati vengono estratti da un sistema sorgente e caricati su un sistema di destinazione per essere trasformati successivamente, secondo necessità. Questi dati estratti e non strutturati sono messi a disposizione dei sistemi di business intelligence e non è necessario il data staging. L'ELT utilizza il data warehousing per effettuare trasformazioni dei dati, come la convalida dei dati o la rimozione dei dati duplicati. Questi processi vengono aggiornati in tempo reale e utilizzati per grandi quantità di dati non elaborati. L'ELT è un processo più recente che non ha ancora raggiunto il suo pieno potenziale rispetto al suo sorello più anziano, l'ETL. Il processo ELT era originariamente basato su script SQL rigidamente codificati. È più probabile che questi script SQL contengano potenziali errori di codifica rispetto ai metodi più avanzati utilizzati nell'ETL.
Con l'ETL, i dati non strutturati vengono estratti da un sistema sorgente e specifici punti dati e potenziali "chiavi" vengono identificati prima di caricare i dati nei sistemi di destinazione. In uno scenario ETL tradizionale, i dati sorgente vengono estratti in un'area di staging e spostati nel sistema target. Nell'area di staging, i dati subiscono un processo di trasformazione che organizza e pulisce tutti i tipi di dati. Questo processo di trasformazione consente che i dati ormai strutturati siano compatibili con i sistemi di data storage target. L'ETL è stato originariamente progettato per lavorare con i database relazionali, che storicamente hanno dominato il mercato. I data engineer lavorano su processi ETL fin dagli anni '70, il che ha dato loro il tempo di perfezionare significativamente i processi ETL di data science.
Nel video seguente, Jamil Spain offre un'analisi più approfondita dell'ETL:
L'approccio ELT consente un'implementazione più rapida rispetto al processo ETL, anche se i dati sono disordinati una volta spostati. La trasformazione avviene dopo la funzione di carico, prevenendo il rallentamento della migrazione che può verificarsi durante questo processo. L'ELT disaccoppia le fasi di trasformazione e caricamento, assicurando che un errore di codifica (o altro errore nella fase di trasformazione) non fermi lo sforzo di migrazione. Inoltre, l'ELT evita problemi di scalabilità dei server utilizzando la potenza di calcolo e la dimensione del data warehouse per consentire la trasformazione (o il calcolo scalabile) su larga scala. L'ELT collabora anche con soluzioni data warehouse cloud per supportare tipi di dati strutturati, non strutturati, semi-strutturati e dati non elaborati.
L'implementazione dell'ETL richiede più tempo ma dà come risultato dati più puliti. Questo processo è particolarmente adatto per repository di dati target più piccoli che richiedono aggiornamenti meno frequenti. L'ETL lavora anche con data warehouse cloud utilizzando piattaforme SaaS basate su cloud e data warehouse in loco.
Esistono anche molti strumenti ETL open source e commerciali con funzionalità e vantaggi che includono:
Un processo ELT è meglio utilizzato in set di dati ad alto volume o in ambienti di utilizzo dati in tempo reale.
Alcuni esempi specifici includono:
L'ETL è meglio utilizzato per sincronizzare diversi ambienti di utilizzo dati e migrare dati da sistemi legacy.
Di seguito sono riportati alcuni esempi specifici:
Le principali differenze tra ELT ed ETL sono l'ordine delle operazioni tra i due processi che li rende particolarmente adatti a situazioni diverse. Altre differenze riguardano le dimensioni dei dati e i tipi di dati che ciascun processo può gestire. Sebbene l'ELT e l'ETL sembrino simili, la loro applicazione è diversa.
Con l'ELT, il processo è semplificato perché non necessita di "chiavi" o altri identificatori per il trasferimento e l'utilizzo dei dati. Il processo ELT è stato perfezionato e ci sono molti strumenti ELT evoluti utilizzati per aiutare a migrare i dati. I tempi di caricamento sono più brevi perché il processo non prevede tanti passaggi da eseguire. La soluzione ELT per i sistemi di business intelligence nasce dalla necessità di caricare rapidamente dati non strutturati. Una soluzione ELT automatizzata basata su cloud può anche richiedere una manutenzione relativamente bassa.
I dati ETL offrono una maggiore definizione fin dall'inizio, il che di solito richiede più tempo per trasferire i dati con precisione. Questo processo richiede solo aggiornamenti periodici delle informazioni, invece di aggiornamenti in tempo reale. I tempi di caricamento dell'ETL sono più lunghi rispetto all'ELT a causa dei numerosi passaggi nella fase di trasformazione che devono avvenire prima del caricamento dei dati.
IBM offre servizi e soluzioni di integrazione dei dati per supportare una pipeline di dati pensata per le imprese e fornire alla tua azienda gli strumenti di cui ha bisogno per scalare in modo efficiente.
IBM, leader nell'integrazione dei dati on-premises e basata su cloud, offre alle aziende la fiducia necessaria nella gestione di progetti big data, applicazioni e tecnologie di machine learning. Con piattaforme leader nel settore come IBM® Cloud Pak for Data, le organizzazioni possono modernizzare i propri processi DataOps utilizzando al contempo strumenti di virtualizzazione di altissimo livello per raggiungere la velocità e la scalabilità di cui il loro business ha bisogno ora e in futuro.
Per maggiori informazioni su come la tua azienda può costruire ed eseguire una strategia efficace di integrazione dei dati, esplora la suite di offerte di integrazione dati di IBM.
Registrati per ottenere un IBMid e crea il tuo account IBM Cloud
Scopri come un approccio di data lakehouse aperto può fornire dati affidabili e un'esecuzione più rapida dell'analytics e dei progetti di AI.
IBM è stata nominata leader per il diciannovesimo anno consecutivo nel Gartner Magic Quadrant 2024 nella categoria Data Integration Tools
Esplora la guida per i leader dei dati che desiderano creare un'organizzazione basata sui dati e ottenere un vantaggio aziendale.
Scopri perché data intelligence e integrazione dei dati basate su AI sono critiche per guidare la preparazione dei dati strutturati e non strutturati e accelerare i risultati dell'AI.
Semplifica l'accesso ai dati e automatizza la governance dei dati. Scopri la potenza dell'integrazione di una strategia di data lakehouse nella tua architettura di dati, con ottimizzazione dei costi dei workload e scalabilità dell'AI e dell'analytics, con tutti i tuoi dati, ovunque.
Scopri come IBM Research regolarmente integrata in nuove funzionalità per IBM Cloud Pak for Data.
Crea e gestisci pipeline di dati intelligenti in streaming attraverso un'interfaccia grafica intuitiva, che facilita la perfetta integrazione dei dati in ambienti ibridi e multicloud.
Watsonx.data ti consente di scalare analytics e AI con tutti i tuoi dati, ovunque risiedano, attraverso uno storage dei dati aperto, ibrido e governato.
Sblocca il valore dei dati enterprise con IBM Consulting, creando un'organizzazione basata su insight in grado di generare vantaggi aziendali.
Progetta una strategia dati che elimini i silo, riduca la complessità e migliori la qualità dei dati per esperienze eccezionali di clienti e dipendenti.