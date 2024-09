Scopri cosa definisce un leader, mostra come i leader adottano DataOps e come DataOps trae vantaggio dall'AI e da altre iniziative di business.

Introduzione alla disciplina di DataOps

Scopri di più sulle dimensioni, il team e i processi di DataOps. Quindi impara in che modo organizzare i dati come parte dell'implementazione di DataOps usando IBM Cloud Pak® for Data; impostare IBM Cloud Pak for Data su Red Hat® OpenShift®; definire gli oggetti di governance per i dati e tanto altro.