I metadati sono dati sui dati. Fondamentalmente, descrivono tutti i dati archiviati in un sistema per renderli ricercabili. Alcuni esempi di metadati includono autori, date o posizioni di un articolo, data di creazione di un file, dimensioni di un file, ecc. Possono essere considerati come i titoli di una colonna in un foglio di calcolo. I metadati consentono di organizzare i dati per renderli utilizzabili, in modo da poterli analizzare per creare dashboard e report.