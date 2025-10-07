Pianificazione, determinazione del budget e previsione

Le pratiche di base della contabilità aziendale risalgono al 1400, quando gli investitori veneziani tenevano traccia delle loro spedizioni commerciali in Asia usando la contabilità a doppia entrata, i conti economici e i bilanci. La parola "budget" viene dal francese antico "bougette", che significa "piccola borsa". Il governo britannico ha iniziato a usare la frase "aprire il budget" a metà del 1700, quando il cancelliere presentava il bilancio annuale. Le imprese cominciarono a usare regolarmente il termine "budget" per le loro finanze dalla fine del 1800.

La moderna previsione aziendale è iniziata in risposta alla devastazione economica della Grande Depressione degli anni '30. Sono stati sviluppati nuovi tipi di statistiche e analisi statistiche che potrebbero aiutare il business a prevedere meglio il futuro. Le società di consulenza sono emerse per aiutare le aziende a utilizzare questi nuovi strumenti di previsione.

La contabilità e le previsioni erano difficili all'inizio del XX secolo perché dipendevano da laboriose equazioni scritte a mano, registri e fogli di calcolo. L'emergere dei computer mainframe negli anni '60 e dei personal computer negli anni '80 ha accelerato il processo. Le applicazioni software come Microsoft Excel sono diventate molto popolari per il reporting finanziario. Tuttavia, i programmi Excel e i fogli di calcolo erano soggetti a errori di inserimento e complicati quando vari dipartimenti o individui avevano bisogno di collaborare a un report.

All'inizio degli anni 2000, le aziende hanno ottenuto l'accesso a fonti di dati operativi in continua crescita, così come a informazioni al di fuori dei sistemi di transazioni aziendali - come il meteo, il parere sociale e i dati econometrici. La grande quantità di dati disponibili per le previsioni ha creato la necessità di strumenti software più sofisticati per elaborarli.

Numerosi pacchetti di software di pianificazione sono emersi per gestire questa complessità di dati, rendendo la pianificazione, la determinazione del budget e le previsioni più veloci e più facili, sia per l'elaborazione che per la collaborazione. Con gli insight predittivi ricavati automaticamente dai dati, le aziende potrebbero identificare le tendenze in evoluzione e guidare il processo decisionale con lungimiranza, non solo con il senno di poi.

Oggi, i sistemi basati sul cloud stanno diventando lo standard, fornendo più flessibilità, sicurezza e risparmi sui costi - aiutando le organizzazioni a generare previsioni e budget accurati con meno errori.

Ma nonostante questi progressi, le aziende sono ancora abbastanza dipendenti dai tradizionali fogli di calcolo.1 Il settanta per cento delle aziende afferma di affidarsi fortemente al reporting su foglio di calcolo, con solo il 16 per cento che utilizza un software specializzato in locale e solo il dieci per cento che utilizza un software cloud per la pianificazione.

Molte imprese basano ancora la loro strategia su piani e budget annuali, che è una tecnica di gestione sviluppata più di un secolo fa. Ma nell'ambiente più competitivo di oggi, le organizzazioni si stanno rendendo conto che i piani, i budget e le previsioni devono riflettere la realtà attuale - non la realtà di due, tre o più trimestri fa. La pianificazione continua e le previsioni a rotazione stanno diventando metodologie ampiamente utilizzate per aggiornare piani, budget e previsioni frequentemente durante l'anno, su base trimestrale o addirittura mensile. Questi approcci aiutano i manager a individuare le tendenze prima dei loro concorrenti - aiutandoli a prendere decisioni più consapevoli e più agili su prezzi, mix di prodotti, allocazioni di capitale e persino livelli di personale.