Pianifica la combinazione ideale di scenari di lavoro da remoto e in presenza. Ottieni un consolidamento in tempo reale dei costi operativi con i fattori trainanti e i vincoli delle HR, le esigenze dei talenti e i fattori geografici, il tutto in un unico workforce analytics software collaborativo facile da usare. Visualizza immediatamente l'impatto sugli obiettivi e sui costi aziendali, le lacune nelle competenze e le sfide dell'acquisizione dei talenti associate ai diversi scenari, per una pianificazione della forza lavoro realmente efficace.