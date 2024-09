La DBS ha lanciato un'importante iniziativa pluriennale per razionalizzare il proprio landscape di sistemi e promuovere l'efficienza. Con il supporto di IBM® Consulting e Deloitte, la DBS mirava a trasformare tre aree principali del proprio IT: le applicazioni aziendali a supporto dei processi di contrattazione, acquisto e finanza (CP&F), i sistemi finanziari a supporto della pianificazione, del budgeting e della previsione (PB&F) e i database e gli strumenti di analytics che forniscono informazioni di gestione (MI) agli utenti del MoD.

Contratti, acquisti e finanza

Per aumentare l'efficienza dei processi commerciali e finanziari, DBS ha deciso di sostituire diversi sistemi separati con un'unica applicazione Oracle eBusiness Suite in grado di gestire l'intero workflow end-to-end. Nel corso di quattro importanti release, i membri di un team congiunto di DBS, IBM, Deloitte e altri dipartimenti del MoD hanno lavorato a stretto contatto per implementare un ciclo procure-to-pay senza soluzione di continuità nel nuovo sistema per poi arricchirlo con funzionalità aggiuntive per la gestione dei contratti e l'integrazione con il Government eMarketplace (GeM), un nuovo catalogo di fornitori adottato da molti dipartimenti governativi britannici.

Passando a un sistema unificato per il CP&F, la DBS è riuscita a dismettere tre delle sue piattaforme ERP esistenti, oltre a una serie di sistemi ausiliari e processi manuali minori. In questo modo ha semplificato in modo sostanziale la manutenzione del sistema e ridotto i costi operativi, offrendo al contempo al personale più tempo per concentrarsi sul miglioramento della qualità del servizio e sullo sviluppo di nuove funzioni. Il progetto ha inoltre fornito l'opportunità di effettuare una pulizia dei dati, che ne ha migliorato in modo significativo la qualità e ha portato i decisori ad avere maggiore fiducia nel sistema.