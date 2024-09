Sblocca tutto il potenziale dei tuoi dati con automazione e insight basati su AI in Cognos Analytics. L'assistente AI che usa il linguaggio naturale è sempre disponibile: descrivi i dati che cerchi e lascia che Cognos Analytics crei straordinarie visualizzazioni dei dati per te. Descrivi la tua domanda o l'ipotesi che desideri provare e lascia che l'AI ti procuri gli insight che ti servono.

Trasforma il tuo team aziendale in utenti privilegiati, in modo che i tuoi analisti dati possano dedicarsi alla ricerca di insight più approfonditi. Passa alla nuova generazione di BI con funzionalità AI che non solo offrono un quadro accurato, affidabile e completo del tuo business, ma prevedono ciò che accadrà in futuro, predicono i risultati e ne spiegano il motivo.