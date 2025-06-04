Cos'è l'accuratezza dei dati?

L'accuratezza dei dati si riferisce al modo in cui un dato riflette il suo valore reale. I dati accurati sono corretti, precisi e privi di errori.



L'accuratezza dei dati è una dimensione fondamentale della loro qualità, insieme a completezza, coerenza, tempestività, unicità, validità e altre metriche. Pertanto, raggiungere l'accuratezza è un aspetto importantissimo della gestione della qualità dei dati, una raccolta di pratiche volte a ottimizzare i dati di un'organizzazione in tutte le dimensioni qualitative.

Mantenere l'accuratezza dei dati implica identificare e correggere gli errori, applicare le regole di convalida dei dati e implementare una solida governance dei dati. Politiche, standard e procedure chiari per la raccolta, la proprietà, lo storage, l'elaborazione e l'utilizzo dei dati contribuiscono tutti a mantenere un'elevata accuratezza dei dati.

Quando i dati sono accurati, forniscono una base affidabile per un processo decisionale basato sui dati, che sia per alimentare modelli di machine learning o condurre campagne di marketing. Al contrario, dati imprecisi possono portare a decisioni aziendali sbagliate, riduzione della soddisfazione dei clienti, inefficienze operative e perdite finanziarie.