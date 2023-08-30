Accuratezza e integrità dei dati: somiglianze e differenze

L'integrità dei dati è la manutenzione e la garanzia della loro coerenza, accuratezza e affidabilità durante l'intero ciclo di vita. Garantisce che i dati rimangano inalterati e non compromessi rispetto al loro stato originale al momento della creazione, della trasmissione o della memorizzazione. L'integrità è fondamentale affinché le organizzazioni si fidino dei dati che utilizzano per il proprio processo decisionale e per rispettare i requisiti normativi. Esistono diversi fattori che possono influire sull'integrità dei dati, tra cui l'errore umano, i guasti del sistema e la manomissione intenzionale. Per mantenere l'integrità dei dati, le organizzazioni implementano vari processi e controlli, come la convalida, i controlli degli accessi, i backup e gli audit.

I controlli di convalida aiutano a identificare errori e incongruenze nei dati, mentre i controlli di accesso impediscono agli utenti non autorizzati di accedere o modificare i dati. I backup assicurano che i dati possano essere ripristinati in caso di perdita o danneggiamento, e gli audit aiutano a verificare che l'integrità venga mantenuta per tutto il loro ciclo di vita.

L'integrità dei dati viene spesso raggiunta attraverso l'uso di tecniche di rilevamento e correzione degli errori, come checksum, controlli di ridondanza ciclici e firme digitali. Queste tecniche aiutano a identificare e correggere gli errori che potrebbero essere stati introdotti durante la trasmissione o lo storage dei dati.

