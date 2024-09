Cosa si intende con "rilevamento anomalie"?

I modelli di rilevamento delle anomalie sono ampiamente utilizzati nei settori bancario, assicurativo e del commercio di azioni per identificare attività fraudolente in tempo reale, come transazioni non autorizzate, riciclaggio di denaro, frodi con carte di credito, false dichiarazioni dei redditi e modelli commerciali anomali.

Nella sicurezza informatica, un sistema di rilevamento delle intrusioni (IDS) utilizza il rilevamento di anomalie per aiutare a identificare attività insolite o sospette nel traffico di rete, indicando potenziali minacce alla sicurezza o attacchi come infezioni da malware o accesso non autorizzato.

Viene utilizzato nel settore sanitario per identificare condizioni insolite dei pazienti o anomalie nei dati medici, aiutando a rilevare malattie, monitorare la salute dei pazienti e curare i pazienti in modo più efficace.

Nel settore manifatturiero, gli algoritmi di rilevamento delle anomalie, insieme alla visione artificiale, vengono impiegati per identificare i difetti nei prodotti o negli imballaggi analizzando i filmati delle telecamere ad alta risoluzione, i dati dei sensori e le metriche di produzione.

Viene utilizzato per monitorare le prestazioni dei sistemi IT e mantenere le operazioni senza intoppi identificando modelli insoliti nei registri del server e ricostruendo i guasti da modelli ed esperienze passate per prevedere potenziali problemi o guasti.

Il rilevamento dell'anomalia aiuta a prevedere i guasti alle apparecchiature o le esigenze di manutenzione in settori come l'aviazione, l'energia e il trasporto. I sensori alimentati dall'IoT vengono utilizzati per raccogliere dati dalle apparecchiature industriali, identificare le deviazioni e prevedere guasti futuri.

Viene utilizzato per monitorare i modelli di consumo energetico e identificare le anomalie nell'utilizzo, il che può portare a una gestione più efficiente dell'energia e al rilevamento precoce dei guasti delle apparecchiature.

Nell'e-commerce, il rilevamento delle anomalie viene applicato per identificare attività fraudolente, come recensioni false, acquisizione di account o comportamenti di acquisto anomali.

Le aziende utilizzano inoltre modelli di rilevamento delle anomalie per identificare modelli insoliti nel comportamento dei clienti, aiutarli a individuare le frodi, prevedere il tasso di abbandono dei clienti e migliorare le strategie di marketing.