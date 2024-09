Il valore k nell'algoritmo k-NN definisce quanti vicini verranno controllati per determinare la classificazione di un punto di query specifico. Ad esempio, se k=1, l'istanza verrà assegnata alla stessa classe del suo singolo neighbors più vicino. Definire k può essere un atto di bilanciamento in quanto valori diversi possono portare a overfitting o underfitting. Valori inferiori a k possono avere una variabilità elevata, ma una bassa distorsione e valori maggiori di k possono portare a una distorsione elevata e una variabilità inferiore. La scelta di k dipenderà in gran parte dai dati di input poiché i dati con più valori anomali o rumore probabilmente funzioneranno meglio con valori più elevati di k. In generale,si consiglia di avere un numero dispari per k per evitare pareggi nella classificazione e le tattiche di convalida incrociata possono aiutarti a scegliere la k ottimale per il tuo set di dati.

k-nearest neighbors e python

Per approfondire e saperne di più sull'algoritmo k-NN usando Python e scikit-learn (noto anche come sklearn)... Il nostro tutorial in Watson Studio ti aiuta ad apprendere la sintassi di base da questa libreria, che contiene anche altre librerie popolari, come NumPy, pandas e Matplotlib. Il codice seguente è un esempio di come creare e prevedere con un modello KNN:

da sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier

model_name = 'K-Nearest Neighbor Classifier'

knnClassifier = KNeighborsClassifier(n_neighbors = 5, metric = 'minkowski', p=2)

knn_model = Pipeline(steps=[('preprocessor', preprocessorForFeatures), ('classifier' , knnClassifier)])

knn_model.fit(X_train, y_train)

y_pred = knn_model.predict(X_test)