Che cos'è la gestione della qualità dei dati?

Sebbene la gestione dei metadati supporti molteplici funzionalità, come sicurezza e governance, è spesso inclusa anche nell'ambito del DQM. Le tecniche di gestione dei metadati come l'arricchimento possono garantire che includano informazioni sulle regole dei dati, sulle definizioni dei dati e sul data lineage. In questo modo è possibile informare e semplificare le attività di gestione dei dati, comprese le iniziative sulla qualità.