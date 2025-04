Che cosa sono i metadati?

La definizione semplice di metadati è "dati sui dati". Questo significa che offre dettagli sui dati separati dal contenuto dei dati stessi. Ad esempio, una tabella di ordini recenti dei clienti costituisce un set di dati, mentre le informazioni su tale set di dati, ad esempio chi lo possiede o di che tipo di file si tratta, sono i metadati.

Diversi tipi di metadati svolgono funzioni diverse. Ad esempio, i metadati descrittivi di un documento possono includere l'autore, la data di creazione, le dimensioni del file e le parole chiave. I metadati tecnici per un database relazionale possono descrivere la struttura delle tabelle, i tipi di dati e le relazioni tra le tabelle.

Dato l'enorme volume di dati che le aziende gestiscono oggi, i metadati sono indispensabili. Migliora l'accessibilità dei dati, facilitando la navigazione in set di dati di grandi dimensioni e la conversione di informazioni non elaborate in insight attuabili. Ad esempio, un'azienda retail può utilizzare i metadati per trovare rapidamente i dati di vendita per un mese specifico, filtrati per categorie e regione, senza cercare tra tutti i dati.

I metadati sono fondamentali anche nella governance dei dati e nella gestione dei dati. In effetti, Gartner ha scoperto che le aziende che non adottano un approccio basato sui metadati alla modernizzazione IT possono spendere fino al 40% in più per la gestione dei dati.1

Sistemi come database, librerie digitali e piattaforme di gestione dei contenuti si basano sui metadati per ordinare, recuperare e gestire i dati. Quando i dati sono organizzati meglio, le organizzazioni possono massimizzarne il valore per iniziative aziendali critiche, inclusi progetti di business intelligence (BI), AI e apprendimento automatico (ML).

I metadati inoltre a garantire la qualità dei dati e l'integrità dei dati. Consente le attività di data lineage e supporta la conformità alle normative, come il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e il California Consumer Privacy Act (CCPA).