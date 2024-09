Cos'è la derivazione dei dati?

Le aziende oggi hanno sempre più bisogno di insight in tempo reale, ma tali risultati dipendono dalla comprensione dei dati e del loro percorso lungo tutta la pipeline. Alcuni dei modi in cui i team possono sfruttare gli strumenti di derivazione dei dati end-to-end per migliorare i flussi di lavoro includono:

La modellazione dei dati: per creare rappresentazioni visive dei diversi elementi di dati e dei loro corrispondenti collegamenti all'interno di un'azienda, le società devono definire le strutture di dati sottostanti che li supportano. La derivazione dei dati aiuta a modellare queste relazioni, illustrando le diverse dipendenze nell'ecosistema dei dati. Poiché i dati si evolvono nel corso del tempo, ci sono sempre nuove origini di dati che emergono, nuove integrazioni di dati che devono essere effettuate eccetera. Di conseguenza, anche il modello di dati complessivo utilizzato dalle aziende per gestire i loro dati deve adattarsi all'ambiente in continua evoluzione. La derivazione dei dati aiuta a riflettere in modo accurato queste variazioni nel corso del tempo mediante diagrammi di modelli di dati, che mettono in evidenza connessioni o tabelle nuove oppure obsolete. Ciò, a sua volta, aiuta gli analisti e i data scientist a facilitare un'analisi preziosa e tempestiva poiché avranno una migliore comprensione dei dataset.

La migrazione dei dati: quando spostano i dati in un nuovo sistema di archiviazione oppure eseguono l'onboarding di nuovo software, le organizzazioni utilizzano la migrazione dei dati per comprendere le ubicazioni e il ciclo di vita dei dati. Poiché fornisce una vista del modo in cui tali dati sono avanzati nell'organizzazione, la derivazione dei dati assiste i team nella pianificazione di tali migrazioni o upgrade di sistema, accelerando la transizione complessiva al nuovo ambiente di storage. Fornisce inoltre ai team l'opportunità di ripulire i dati di sistema, archiviando o eliminando i dati obsoleti e irrilevanti; ciò, a sua volta, può migliorare le prestazioni complessive del sistema di dati riducendo la quantità di dati che deve gestire.

La conformità: la derivazione dei dati fornisce un meccanismo di conformità per la verifica, migliorando la gestione dei rischi e garantendo che i dati siano archiviati ed elaborati in linea con le politiche e le normative di governance dei dati. Ad esempio, nel 2016, è stata creata la legislazione GDPR per proteggere i dati personali dei cittadini dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, dando alle persone un maggior controllo sui loro dati. Negli Stati Uniti, singoli Stati come la California hanno sviluppato politiche quali il CCPA (California Consumer Privacy Act), che hanno imposto alle aziende di informare i consumatori della raccolta dei loro dati. Questo tipo di legislazione rende lo storage e la sicurezza di questi dati una priorità massima e, senza strumenti di derivazione dei dati, i problemi di non conformità per le organizzazioni risulterebbero un'impresa onerosa in termini di tempo e denaro.

Un'analisi dell'impatto: gli strumenti di derivazione dei dati possono fornire una visibilità dell'impatto di specifiche modifiche di business, come ad esempio qualsiasi reportistica downstream. Ad esempio, se il nome di un elemento di dati subisce variazioni, la derivazione dei dati può aiutare i leader a comprendere quanti dashboard potrebbero risentirne e, di conseguenza, quanti utenti che accedono a tale reportistica. Può anche aiutare a valutare l'impatto degli errori di dati e l'esposizione nell'organizzazione. Gli errori di dati possono verificarsi per una miriade di modifiche, il che potrebbe erodere la fiducia in determinati origini di dati o report di intelligence di business, ma gli strumenti di derivazione dei dati possono aiutare i team a tracciarli alla loro origine, consentendo ottimizzazioni dell'elaborazione dei dati e comunicazioni ai rispettivi team.