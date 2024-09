È possibile confondere ELT con il suo processo gemello noto con un acronimo quasi identico. Tuttavia, esistono diverse differenze tra ELT ed ETL, acronimo di Extract, Transform, Load (estrai, trasforma e carica). È un processo di integrazione dei dati che combina di dati da più origini dati in un unico archivio dati coerente caricato in un data warehouse oppure in un altro sistema di destinazione. Gli strumenti ETL tradizionali sono stati progettati per creare data warehousing a supporto di applicazioni di BI (Business Intelligence) e AI.

ETL ed ELT - quali sono le differenze?

La differenza ovvia è che il processo ELT esegue la funzione di caricamento prima della funzione di trasformazione, invertendo la seconda e terza fase del processo ETL. ELT copia o esporta i dati dalle ubicazioni di origine, ma invece di spostarli in un'area di gestione temporanea per la trasformazione, carica i dati non elaborati direttamente nell'archivio dati di destinazione, dove possono essere trasformati come necessario. ELT non trasforma i dati in transito.

Tuttavia, l'ordine delle fasi non è l'unica differenza. In ELT, l'archivio dati di destinazione può essere un data warehouse, ma più spesso è un data lake, un grande archivio centrale progettato per contenere dati strutturati e non strutturati su larga scala.

I data lake sono gestiti utilizzando una piattaforma di big data (come Apache Hadoop) o un sistema di gestione dei dati NoSQL distribuito. Possono supportare la Business Intelligence ma, più spesso, sono creati per supportare AI, machine learning, analytics predittiva e applicazioni basate su dati e flussi di eventi in tempo reale.

Tra ETL ed ELT esistono anche altre differenze. Ad esempio, poiché trasforma i dati prima di spostarli nel repository centrale, ETL può rendere più semplice, o più sistematica, la conformità alla privacy dei dati rispetto a ELT (ad esempio, se gli analisti non trasformano i dati sensibili prima che sia necessario utilizzarli, questi potrebbero rimanere non mascherati nel data lake). Tuttavia, i data scientist potrebbero preferire ELT, che consente di utilizzare una "sandbox" di dati non elaborati e di eseguire la trasformazione dei dati in modo personalizzato per applicazioni specifiche. Ma, nella maggior parte dei casi, la scelta tra ETL ed ELT dipende dalla scelta tra le risorse aziendali disponibili e le esigenze.