La differenza più ovvia tra ETL ed ELT è la differenza nell'ordine delle operazioni. L'ELT copia o esporta i dati dalle posizioni di origine, ma invece di caricarli in un'area di staging per la trasformazione, carica i dati non elaborati direttamente nello storage dei dati di destinazione per trasformali in base alle esigenze.

Sebbene entrambi i processi utilizzino una varietà di repository di dati, come database, data warehouse e data lake, ciascun processo presenta vantaggi e svantaggi. L'ELT è particolarmente utile per i set di dati non strutturati ad alto volume, poiché il caricamento può avvenire direttamente dall'origine. L'ELT può essere più ideale per la gestione dei big data poiché non richiede molta pianificazione iniziale per l'estrazione e lo storage dei dati.

Il processo ETL, d'altro canto, richiede una maggiore definizione all'inizio. È necessario identificare punti dati specifici per l'estrazione insieme a eventuali "chiavi" potenziali da integrare tra sistemi di origine eterogenei. Anche dopo che il lavoro è stato completato, è necessario costruire le business rules per le trasformazioni dei dati. Questo lavoro può solitamente dipendere dai requisiti dei dati per un determinato tipo di analisi, che determinerà il livello di sintesi che i dati devono avere.

Sebbene l'ELT sia diventato sempre più popolare con l'adozione dei cloud database, ha i suoi svantaggi in quanto è un processo più recente, il che significa che le best practice sono ancora in fase di definizione.