IBM Data Replication è un software di sincronizzazione dei dati che mantiene sincronizzati più archivi dati quasi in tempo reale. IBM Data Replication è una soluzione a basso impatto, che si limita a tracciare le modifiche dei dati acquisite dai log. IBM Data Replication è disponibile come software autonomo o come Cloud Pak for Data Cartridge per la replica di dati sia omogenei che eterogenei.

In un mondo sempre più guidato dai dati, le organizzazioni hanno difficoltà a fornire, migliorare e reagire ai dati in tempo reale. IBM Data Replication intercetta le modifiche ai database nel momento in cui avvengono. Con una consegna dei dati coerente, efficiente e quasi in tempo reale, IBM Data Replication assicura che gli utenti possano attingere a dati sempre disponibili e aggiornati in tutta l'organizzazione.

Con IBM Data Replication, le organizzazioni possono fornire modifiche ai dati per i data warehouse, i processi di qualità e i sistemi chiave, supportando le iniziative di gestione dei dati.