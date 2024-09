Cos'è modellazione dati?

La modellazione dei dati si è evoluta insieme ai sistemi di gestione dei database, con tipi di modelli che aumentano di complessità man mano che i bisogni di archiviazione dei dati delle aziende crescono. Di seguito sono riportati diversi tipi di modello:

I modelli di dati gerarchici rappresentano relazioni one-to-many in un formato ad albero. In questo tipo di modello, ogni record ha una singola radice o genitore che corrisponde a una o più tabelle figlie. Questo modello fu implementato nell'Information Management System (IMS) di IBM, che fu introdotto nel 1966 e trovò rapidamente un uso diffuso, specialmente nel settore bancario. Anche se questo approccio è meno efficiente dei modelli di database sviluppati più recentemente, è ancora usato nei sistemi Extensible Markup Language (XML) e nei geographic information system (GIS).

rappresentano relazioni one-to-many in un formato ad albero. In questo tipo di modello, ogni record ha una singola radice o genitore che corrisponde a una o più tabelle figlie. Questo modello fu implementato nell'Information Management System (IMS) di IBM, che fu introdotto nel 1966 e trovò rapidamente un uso diffuso, specialmente nel settore bancario. Anche se questo approccio è meno efficiente dei modelli di database sviluppati più recentemente, è ancora usato nei sistemi Extensible Markup Language (XML) e nei geographic information system (GIS). I modelli di dati relazionali furono proposti per la prima volta dal ricercatore IBM E.F. Codd nel 1970. Sono implementati ancora oggi nei diversi database relazionali comunemente usati nell'informatica aziendale. La modellazione dei dati relazionali non richiede una comprensione dettagliata delle proprietà fisiche dell'archiviazione dei dati utilizzata. In essa, i segmenti di dati sono esplicitamente uniti attraverso l'uso di tabelle, riducendo la complessità del database.

I database relazionali utilizzano spesso un linguaggio di interrogazione strutturato (SQL - Structured Query Language) per la gestione dei dati. Questi database vanno bene per mantenere l'integrità dei dati e minimizzare la ridondanza. Sono spesso utilizzati nei sistemi di punti vendita, così come per altri tipi di elaborazione delle transazioni.

I modelli di dati entità-relazione (ER) usano diagrammi formali per rappresentare le relazioni tra entità in un database. Diversi strumenti di modellazione ER sono usati dai data architect per creare mappe visive che mostrano gli obiettivi di progettazione del database.

usano diagrammi formali per rappresentare le relazioni tra entità in un database. Diversi strumenti di modellazione ER sono usati dai data architect per creare mappe visive che mostrano gli obiettivi di progettazione del database. I modelli di dati orientati agli oggetti hanno preso piede come la programmazione orientata agli oggetti e sono diventati popolari a metà degli anni 90. Gli "oggetti" coinvolti sono astrazioni di entità del mondo reale. Gli oggetti sono raggruppati in gerarchie di classi e hanno caratteristiche associate. I database orientati agli oggetti possono incorporare tabelle, ma possono anche supportare relazioni di dati più complesse. Questo approccio è impiegato in database multimediali e ipertestuali, così come in altri casi d'uso.

hanno preso piede come la programmazione orientata agli oggetti e sono diventati popolari a metà degli anni 90. Gli "oggetti" coinvolti sono astrazioni di entità del mondo reale. Gli oggetti sono raggruppati in gerarchie di classi e hanno caratteristiche associate. I database orientati agli oggetti possono incorporare tabelle, ma possono anche supportare relazioni di dati più complesse. Questo approccio è impiegato in database multimediali e ipertestuali, così come in altri casi d'uso. I modelli di dati dimensionali sono stati sviluppati da Ralph Kimball e sono stati progettati per ottimizzare la velocità di recupero dei dati per scopi analitici in un data warehouse. Mentre i modelli relazionali e ER puntano su un'archiviazione efficiente, i modelli dimensionali aumentano la ridondanza per rendere più facile localizzare le informazioni per il reporting e il recupero. Questo tipo di modellazione è solitamente utilizzata nei sistemi OLAP .

Tra i modelli di dati dimensionali più diffusi c'è lo schema a stella, in cui i dati sono organizzati in fatti (elementi misurabili) e dimensioni (informazioni di riferimento), dove ogni fatto è circondato dalle relative dimensioni associate in una struttura a stella. L'altro è lo schema snowflake, che assomiglia allo schema a stella ma include ulteriori strati di dimensioni associate, rendendo il modello di ramificazione più complesso.