Cos'è OLAP?

Il nucleo della maggior parte dei sistemi OLAP, il cubo OLAP è un database multidimensionale basato su array che consente di elaborare e analizzare più dimensioni di dati in modo molto più rapido ed efficiente rispetto a un database relazionale tradizionale.

Una tabella di database relazionale è strutturata come un foglio di calcolo, in cui sono memorizzati i singoli record in un formato bidimensionale, riga per colonna. Ciascun "fatto" di dati nel database si trova all'incrocio di due dimensioni, una riga e una colonna, ad esempio regione e vendite totali.

Gli strumenti di reporting di database SQL e relazionali possono certamente eseguire query, report e analizzare dati multidimensionali memorizzati nelle tabelle, ma le prestazioni rallentano con l'aumento dei volumi di dati. E riorganizzare i risultati per concentrarsi su diverse dimensioni richiede molto lavoro.

È qui che entra in gioco il cubo OLAP. Il cubo OLAP estende la singola tabella con livelli aggiuntivi, ciascuno dei quali aggiunge ulteriori dimensioni, solitamente il livello successivo nella "gerarchia dei concetti" della dimensione. Ad esempio, il livello superiore del cubo potrebbe organizzare le vendite per regione; i livelli aggiuntivi possono essere paese, stato/provincia, città e perfino negozio specifico.

In teoria, un cubo può contenere un numero infinito di livelli. (Un cubo OLAP che rappresenta più di tre dimensioni è talvolta chiamato ipercubo.) E cubi più piccoli possono esistere all'interno di livelli: ad esempio, ogni livello del negozio potrebbe contenere cubi che organizzano le vendite per venditore e prodotto. In pratica, gli analisti di dati creeranno cubi OLAP contenenti solo i livelli di cui hanno bisogno, per un'analisi e prestazioni ottimali.

Drill-down

L'operazione di drill-down converte i dati meno dettagliati in dati più dettagliati attraverso uno dei due metodi: spostamento verso il basso nella gerarchia dei concetti o aggiunta di una nuova dimensione al cubo. Ad esempio, se visualizzi i dati sulle vendite per il calendario o il trimestre fiscale di un'organizzazione, puoi eseguire il drill-down per visualizzare le vendite per ogni mese, spostandoti verso il basso nella gerarchia dei concetti della dimensione "tempo".

Roll up

Il roll up è l'opposto della funzione di drill-down: aggrega i dati su un cubo OLAP spostandosi verso l'alto nella gerarchia dei concetti o riducendo il numero di dimensioni. Ad esempio, potresti salire nella gerarchia dei concetti della dimensione "località" visualizzando i dati di ciascun paese, anziché di ciascuna città.

Slice e dice

L'operazione slice crea un sotto-cubo selezionando una singola dimensione dal cubo OLAP principale. Ad esempio, è possibile eseguire un'operazione slice evidenziando tutti i dati per il primo trimestre fiscale o di calendario dell'organizzazione (dimensione temporale).

L'operazione dice isola un sotto-cubo selezionando diverse dimensioni all'interno del cubo OLAP principale. Ad esempio, è possibile eseguire un'operazione dice evidenziando tutti i dati in base al calendario o ai trimestri fiscali di un'organizzazione (dimensione temporale) e all'interno degli Stati Uniti e del Canada (dimensione geografica).

Pivot

La funzione pivot ruota la vista corrente del cubo per visualizzare una nuova rappresentazione dei dati, abilitando le visualizzazioni multidimensionali dinamiche dei dati. La funzione pivot OLAP è paragonabile alla funzionalità della tabella pivot nei software per fogli di calcolo, come Microsoft Excel, ma mentre le tabelle pivot in Excel possono essere impegnative, i pivot OLAP sono relativamente più facili da usare (è richiesta meno esperienza) e hanno un tempo di risposta e prestazioni di query più veloci.