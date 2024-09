Negli ultimi 40 anni, Constance Hotels, Resorts & Golf è cresciuto, dal primo hotel a Mauritius a una delle più grandi società di resort della regione dell'Oceano Indiano. L'azienda può attribuire gran parte del suo successo al suo approccio pionieristico: ad esempio, il suo resort Constance Belle Mare Plage è stato il primo, a Mauritius, ad ospitare un torneo di golf Senior European Tour, inserendo l'isola nella mappa del golf mondiale; e la sua innovativa sommellerie sta ora facendo apprezzare l'isola anche tra gli amanti del vino.

Roshan Koonja, Chief Information Officer dell'azienda, commenta: "Quando le nostre strategie hanno successo, dopo un po' i concorrenti iniziano a copiarcele. L’unico modo per rimanere avanti è fare dell’innovazione la pietra angolare della nostra attività, cercando costantemente nuovi modi per migliorare l’esperienza dei nostri ospiti".

Questo impegno per l'innovazione attraversa ogni area di attività di Constance Hotels, Resorts & Golf e il suo reparto IT non fa eccezione. Quando l'azienda ha aggiornato i suoi resort per utilizzare un nuovo sistema di gestione degli immobili, il team IT l'ha vista come un'opportunità non solo per aggiornare la propria piattaforma di business intelligence, ma per ripensare radicalmente il proprio approccio analitico.

"I nostri ospiti viaggiano a lungo per venirci a trovare e vogliamo che trascorrano una vacanza che ricorderanno per il resto della loro vita", commenta Roshan Koonja. "Quindi, se si verifica un problema in una delle nostre proprietà, il responsabile deve saperlo immediatamente. Le analisi sono fondamentali per avere una visione a 360 gradi delle nostre operazioni e per aiutare i team a prendere le decisioni giuste.

"Tuttavia, il reporting operativo è solo il primo passo. Se vogliamo essere all'avanguardia, avremo bisogno anche di altri tipi di informazioni, come l'analisi delle tendenze, l'analitica predittiva, i dashboard a livello di gruppo, ma anche del machine learning e dell'AI. Abbiamo voluto innovare costruendo una piattaforma che non solo rispondesse alle esigenze di oggi, ma che gettasse le basi anche per il futuro".