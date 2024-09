IBM Knowledge Catalog è uno strumento di catalogazione dati che consente un rilevamento intelligente e self-service di dati, modelli e molto altro ancora.Il repository di metadati aziendali basato su cloud attiva le informazioni per l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico (ML) e l'apprendimento profondo supportati da metadati attivi. Accedi, cura, categorizza e condividi dati, knowledge assets e loro correlazioni, ovunque risiedano.

Utilizza IBM Knowledge Catalog per IBM Cloud Pak for Data per fornire dati pronti per il business per alimentare progetti di AI e analytics.