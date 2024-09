IBM Manta Data Lineage

Amplifica il valore Ottieni l'agilità attraverso l'automazione iniziando con una pipeline di dati funzionali integra. IBM semplifica l'analisi dell'impatto e delle cause principali, accelera la risoluzione degli incidenti, riduce il tempo di ciclo di analytics dei dati e aumenta il valore dell'analytics.

Metti al lavoro Data lineage per aumentare la qualità della produzione I team di dati spesso dedicano una vasta porzione delle proprie risorse all'analisi manuale dell'impatto e delle cause principali. Benché fondamentali per impedire versioni non funzionanti e incidenti ricorrenti, queste analisi spesso richiedono molto tempo a causa della crescente complessità dei sistemi di dati. Hai bisogno di capire completamente la pipeline dei dati e le dipendenze senza centinaia di ore di lavoro. IBM può aiutarti a ridurre questo sforzo manuale senza rinunciare alla qualità Migliora la gestione delle modifiche con un'analisi completamente automatizzata dell'impatto e della causa principale, risoluzione degli incidenti e debugging, permettendo al tuo team di concentrarsi su progetti più importanti. Usa la funzione di visibilità per scoprire come una modifica pianificata potrebbe influenzare altre parti dell'ambiente. Collega facilmente tutti i problemi correlati ai dati alla sua origine e rimuovili immediatamente, il tutto evitando che si ripresentino in futuro. Aumenta la produttività Risparmia tempo, energia e denaro con una visibilità completa sulla tua pipeline di dati. Automatizza completamente l'analisi dell'impatto e della causa principale in modo che richiedano meno intervento manuale possibile, dando al tuo team tempo per dedicarsi a progetti più grandi. Ottieni una risoluzione degli incidenti più rapida Collega facilmente tutti i problemi correlati ai dati alla sua origine e rimuovili immediatamente, il tutto evitando che si ripresentino in futuro. Riduci le versioni non funzionanti Agisci in modo proattivo con un'analisi dell'impatto precisa e automatizzata che crea visibilità immediata su come una modifica pianificata potrebbe influenzare altre parti dell'ambiente.