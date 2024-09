Cos'è la migrazione dei dati?

La migrazione del database è un esempio di migrazione specializzata dei workload. Molti provider di cloud pubblici e privati offrono strumenti in grado di facilitare o automatizzare parti del processo di migrazione del database per garantire che rimanga protetto durante tutto il trasferimento e che non si verifichi alcuna perdita o danneggiamento dei dati. Inoltre, la maggior parte dei provider di cloud offre servizi di migrazione in grado di verificare l'integrità dei dati dopo il trasferimento.

In genere, il primo passo nel processo di migrazione del database consiste nel convertire lo schema del database di origine (se necessario) in modo che sia compatibile con il database di destinazione. Lo schema di un database è come un blueprint per il modo in cui è organizzato, dato che ne controlla l'architettura logica e la struttura. Se il sistema di gestione del database di destinazione utilizza un linguaggio di definizione dei dati (DDL) non compatibile con l'origine, lo schema dovrà essere convertito.

I prossimi passi sono la migrazione dei dati e l'impostazione di aggiornamenti incrementali continui del data warehouse. Se necessario, durante questo processo è possibile consolidare più database diversi in uno solo. Per maggiori informazioni su come vengono organizzati i dati quando vengono memorizzati nel cloud, dai un'occhiata a "Cloud Databases Explained".