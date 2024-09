La migrazione dei carichi di lavoro dall'infrastruttura installata in loco al cloud pubblico può migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la sicurezza delle applicazioni, riducendo al contempo i costi. Detto questo, se i team non hanno una visibilità completa sull'esperienza dell'utente finale prima, durante e dopo una migrazione, i problemi di prestazioni potrebbero allontanare il pubblico.

La migrazione al cloud con IBM® Instana Observability consente di completare con successo ogni fase del processo di migrazione al cloud (pianificazione, migrazione, esecuzione) per garantire che le applicazioni e l'infrastruttura funzionino in modo fluido ed efficiente e che gli utenti non perdano mai un colpo. Dall'impostazione di una base di riferimento delle prestazioni al corretto dimensionamento dell'infrastruttura fino all'identificazione dei colli di bottiglia e al monitoraggio dell'esperienza dell'utente finale, Instana offre una gamma completa di servizi per la migrazione al cloud.