Che cos'è una macchina virtuale (VM)?

La virtualizzazione consente un uso più efficiente dell'hardware fisico del computer ed è alla base del cloud computing.

La virtualizzazione è resa possibile con un hypervisor, noto anche come monitor per macchine virtuali (VMM). Questo livello software leggero gestisce le macchine virtuali mentre vengono eseguite l'una accanto all'altra.

La nascita della virtualizzazione risale al 1964, quando IBM ha progettato e introdotto CP-40, un progetto di ricerca sperimentale sulla condivisione temporale per IBM System/360. Il CP-40, che in seguito si è evoluto in CP-67 e poi in Unix, ha fornito hardware in grado di supportare più utenti simultanei e ha gettato le basi per le macchine virtuali.

Il 2 agosto 1972, IBM ha lanciato quella che molti considerano la prima macchina virtuale, la VM/370, e i primi mainframe System/370 che supportavano la memoria virtuale.

Nel 1998, VMware (link esterno a ibm.com) ha sviluppato il sistema operativo x86, che ha consentito la segmentazione di un singolo computer in più macchine virtuali, ognuna con il proprio sistema operativo. Nel 1999, l'azienda ha lanciato VM Workstation 1.0, il primo prodotto commerciale che consentiva agli utenti di eseguire più sistemi operativi come macchine virtuali su un singolo PC.

Oggi la virtualizzazione è una pratica standard per l'infrastruttura IT di livello aziendale e una forza trainante nell'economia del cloud computing, in quanto consente alle aziende di promuovere un maggiore utilizzo della capacità e di ridurre i costi. Tutte le infrastrutture IT possono essere virtualizzate, tra cui ambienti desktop, sistemi operativi, hardware di storage, data center e altro ancora.